В Волжском на территории школы рухнуло дерево

Фото читателя ИА "Высота 102"
Происшествия 21.08.2022 08:39
0
21.08.2022 08:39
Фото читателя ИА "Высота 102"
В Волжском на территории школы №5 рухнула часть огромного дерева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, это произошло из-за сильного ветра. Дерево разломилось, свалившись через забор пришкольной территории, и часть его упала прямо на дорогу, перекрыв въезд по двор, и на тротуар. По словам проживающих здесь горожан, в этот момент, к счастью, здесь никто не проезжал и не проходил.
Между тем, жители Волжского и Волгограда жалуются на то, что в городах никто не прибирается после разрушительного ветра. На тротуарах и во дворах лежат огромные ветки и части разрушенных стихией деревьев.
Фото читателя ИА "Высота 102"
В Камышине внедорожник врезался в дерево: трое пострадавших21.08.2022 10:48
Происшествия 21.08.2022 10:48
Марафонец сошел с дистанции в Волгоградской области из-за волка21.08.2022 09:48
Происшествия 21.08.2022 09:48
Вылетела с трассы: под Волгоградом 46-летняя пассажирка иномарки повредила позвоночник20.08.2022 10:17
Происшествия 20.08.2022 10:17
Ветер дует – щепки летят: в Волгограде начался деревьепад19.08.2022 20:43
Происшествия 19.08.2022 20:43
В поселке Средняя Ахтуба энергетики устраняют последствия шторма19.08.2022 18:13
Происшествия 19.08.2022 18:13
В Волгоградской области пыльный ураган срывает крыши и валит деревья19.08.2022 16:00
Происшествия 19.08.2022 16:00
В Волгограде в очередной раз эвакуировали суды19.08.2022 14:15
Происшествия 19.08.2022 14:15
В центре Волжского прорвало трубопровод с горячей водой19.08.2022 12:18
Происшествия 19.08.2022 12:18
В Волгограде на мебельной фабрике нашли труп мужчины19.08.2022 11:51
Происшествия 19.08.2022 11:51
В Волгоградской области грузовой поезд снес «десятку»19.08.2022 08:55
Происшествия 19.08.2022 08:55
Еще один житель Волгоградской области умер от COVID-1918.08.2022 20:25
Происшествия 18.08.2022 20:25
Под ливнем в Волгограде общественный транспорт работает в штатном режиме18.08.2022 17:59
Происшествия 18.08.2022 17:59
«На мою дочь началась травля»: в Волгограде полиция нашла подростков, зверски растерзавших кошку18.08.2022 16:34
Происшествия 18.08.2022 16:34
Машина в лепешку: в жутком ДТП под Волгоградом погибла женщина18.08.2022 15:04
Происшествия 18.08.2022 15:04
Волгоградка зарезала избившего ее мужа18.08.2022 13:46
Происшествия 18.08.2022 13:46