В Волжском на территории школы рухнуло дерево









В Волжском на территории школы №5 рухнула часть огромного дерева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, это произошло из-за сильного ветра. Дерево разломилось, свалившись через забор пришкольной территории, и часть его упала прямо на дорогу, перекрыв въезд по двор, и на тротуар. По словам проживающих здесь горожан, в этот момент, к счастью, здесь никто не проезжал и не проходил.













Между тем, жители Волжского и Волгограда жалуются на то, что в городах никто не прибирается после разрушительного ветра. На тротуарах и во дворах лежат огромные ветки и части разрушенных стихией деревьев.