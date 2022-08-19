Ветер дует – щепки летят: в Волгограде начался деревьепад









Шквалистый ветер вырывает с корнем и ломает деревья в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию поступило сразу несколько сообщений о таких случаях.













В Центральном районе Волгограда на улице 7-я Гвардейская сегодня, 19 августа, с корнем вырвало большое дерево. Оно рухнуло прямо на пешеходную зону, сообщают очевидцы. Опасности для прохожих лежащее дерево уже не представляет.













В Кировском районе Волгограда, наоборот, сломанный ствол, который повис на проводах, держит жителей двухэтажки в поселке им. Саши Чекалина в напряжении уже сутки.













- Вчера, когда был штормовой ветер, это дерево упало на наш дом и повисло на проводах. Сейчас оно висит над подъездом. Люди с этого подъезда бегают бегом, потому что боятся, что оборвутся провода и дерево упадет, - сообщил житель двухэтажного дома №74 Андрей Зубков.













По его словам, жильцы обращались в муниципальную службу спасения, управляющую компанию и в районное ЖКХ. Заявки у них везде приняли, но дерево пока никто не убрал.

- Сегодня снова сильный ветер и мы боимся, что сломанное дерево оборвет провода, и мы вообще останемся без света, - говорит мужчина.







В мэрии Волгограда сообщили, что в городские службы поступило несколько обращений по факту падения крупных веток или деревьев из-за шквалистого ветра.

- Все они оперативно отрабатываются муниципальными службами, - заверили в администрации города.

Отметим, что стихия испытывает коммунальные и дорожные службы, а также энергетиков на прочность уже второй день. После сильного ливня Волгоград накрыла пыльная буря. В некоторых районах пропал свет.

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