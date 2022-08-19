Банк «Открытие»: владельцев последних моделей iPhone среди клиентов стало в полтора раза больше

Экономика 19.08.2022 14:30
0
19.08.2022 14:30
В банке «Открытие» выяснили, какие смартфоны наиболее популярны у клиентов. Ожидаемо лидерами стали устройства на базе Android – ими пользуется порядка 80% клиентов банка. При этом за январь-июль текущего года число владельцев последних моделей iPhone – 13 и 13 Pro – выросло в полтора раза.
Самые популярные бренды – Xiaomi и Huawei – на них приходится 60% всех пользователей Android среди клиентов банка. Несмотря на рост продаж в России смартфонов китайских брендов, количество их владельцев за семь месяцев выросло лишь на 9%. Еще 40% клиентов, предпочитающих Android, верны смартфонам от Samsung, по итогам июля число их владельцев практически не изменилось.
Наиболее популярная модель на базе iOS у клиентов «Открытия» – iPhone 11, ей пользуется каждый пятый. При этом за первые семь месяцев 2022 года на 50% выросло количество клиентов, которые пользуются самыми последними на данный момент моделями iPhone – 13 и 13 Pro, хотя с марта поставки и продажи устройств от Apple в России официально приостановлены.
Топ – 5 смартфонов Android по количеству пользователей
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A50
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Samsung Galaxy A12
Xiaomi Redmi 9C
Топ – 5 смартфонов iOS по количеству пользователей
iPhone 11
iPhone XR
iPhone 7
iPhone 12
iPhone 13 Pro
«Росгосстрах Жизнь» запустила программу с фиксированным доходом в юанях для private клиентов банка «Открытие»19.08.2022 13:38
Экономика 19.08.2022 13:38
Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%19.08.2022 13:04
Экономика 19.08.2022 13:04
Рост бизнес-активности зафиксирован экспертами в России. Так ли это, рассказал Олег Савченко19.08.2022 12:52
Экономика 19.08.2022 12:52
Сбер дарит застройщикам и девелоперам скидку на ESG-программы19.08.2022 10:59
Экономика 19.08.2022 10:59
ВТБ: треть платежей по кредитным картам «Мир» проходит бесконтактно19.08.2022 10:07
Экономика 19.08.2022 10:07
Каждый второй россиянин верит, что самостоятельно заработать состояние легко18.08.2022 19:29
Экономика 18.08.2022 19:29
Волгоградская область вышла на «Великий Волжский путь» с крупным проектом18.08.2022 17:42
Экономика 18.08.2022 17:42
Банк «Открытие» начал принимать заявки по новой госпрограмме кредитования МСП18.08.2022 16:36
Экономика 18.08.2022 16:36
Банк «Открытие» запустил сезонный вклад «Осенний» с повышенной ставкой18.08.2022 14:10
Экономика 18.08.2022 14:10
«Это не предел»: в Волгоградской области собрали 6 млн тонн зерна18.08.2022 13:33
Экономика 18.08.2022 13:33
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам автокредитования18.08.2022 12:42
Экономика 18.08.2022 12:42
Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года18.08.2022 11:28
Экономика 18.08.2022 11:28
Банк «Открытие» запустил сервис оформления ОСАГО онлайн18.08.2022 11:27
Экономика 18.08.2022 11:27
«ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует кадровую работу18.08.2022 11:18
Экономика 18.08.2022 11:18
В Поволжье растет количество клиентов СберПремьер18.08.2022 10:21
Экономика 18.08.2022 10:21