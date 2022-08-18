Волгоградская область вышла на «Великий Волжский путь» с крупным проектом









Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы, включающий строительство обводного канала в Волгоградской области, может войти в программу «Великого Волжского пути». Такое предложение, как сообщает обладминистрация, озвучил помощнику президента, секретарю Госсовета РФ Игорю Левитину на рабочей группе по подготовке заседания Президиума Госсовета по развитию «Великого Волжского пути» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На рабочей группе рассматривалась текущая ситуация в области экономики, транспортной инфраструктуры, экологии и в туристической отрасли регионов, расположенных на Волге. Участники отметили, что на сегодняшний день развитие Великого Волжского пути имеет большую важность, а решение обозначенных на заседании рабочей группы вопросов напрямую влияет на социально-экономическое положение в приволжских регионах. От субъектов и организаций поступили предложения для включения их в обсуждение на заседании Президиума Госсовета.

- Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с инициативой включить в программу проект дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы, над которым регион работает совместно с ведущими учеными страны. Проектирование уже завершено, получено положительное заключение экологической экспертизы, на очереди — госэкспертиза, - сообщили в обладминистрации.

Предложенный проектировщиками механизм предусматривает строительство подводящего канала, двух шлюзов-регуляторов, переливных плотин, берегоукрепительных сооружений, насосной станции и гидроэлектростанции. Андрей Бочаров подчеркнул, что изначально проект задумывался как исключительно экологический. Однако в процессе разработки концепции стал очевиден потенциал для дальнейшего комплексного развития региона, решения задач во многих других сферах.

В частности, ученые федерального Государственного океанографического института имени Н.Н.Зубова подчеркивают преимущества обводного канала как резервной артерии, поставляющей дополнительный объем воды для обеспечения судоходства в нижнем бьефе Волги в случае невозможности ее подачи в полном объеме через Волжскую ГЭС. В свою очередь, дополнительно формируемый по итогам реализации проекта сток гарантированно обеспечит необходимые для судоходства на Нижней Волге глубины: по сути, планируется воспроизвести природный гидрологический режим, существовавший на Волге еще до строительства плотины.

Андрей Бочаров выступил с предложением поддержать готовый к реализации волгоградский проект, имеющий синергетический эффект для комплексного развития транспортного комплекса Юга России и успешной реализации проекта «Великого Волжского пути».

Предложения по итогам обсуждения будут рассмотрены и учтены в ходе подготовки к заседанию Президиума Государственного Совета.

Фото: администрации Волгоградской области