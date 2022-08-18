Экономика

«Это не предел»: в Волгоградской области собрали 6 млн тонн зерна

Экономика 18.08.2022 13:33
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18.08.2022 13:33



Еще один серьезный рубеж преодолели хлеборобы Волгоградской области —  на хранение  направлено шесть миллионов тонн зерна.  Регион уже перевыполнил поставленную Президентом России задачу по обеспечению продовольственной безопасности. Напомним, плановый показатель составлял 4,7 млн тонн. Уборочная еще продолжается, а значит впереди — новые рекорды.

Заместитель губернатора Василий Иванов в ходе рабочей поездки на опытные поля ВолГАУ отметил, что волгоградские сельхозтоваропроизводители вышли на финишную прямую по уборке зерновых: на сегодняшний день из 1,7 млн га озимых остались неубранными 50 тысяч га; из 350 тысяч яровых еще предстоит убрать 150 тысяч га.

- Многие районы перешагнули 300-тысячный рубеж по намолоту. Но с уверенностью могу сказать, что будут и районы, которые возьмут планку в 400 тысяч тонн, — озвучил данные замгубернатора. — Средняя урожайность по региону на текущую дату составляет 33 ц/га. Есть районы, где собирают больше 40 ц/га. В лидерах — Еланский: здесь урожайность 50 ц/га.

Василий Иванов отметил, что результаты этого года хорошо скажутся на экономической обстановке хозяйств, в том числе обеспечении зерном КФХ и ЛПХ для развития животноводства и птицеводства.

Спикер подчеркнул, что подойти к таким весомым результатам помогла не только погода — кстати, в этом году она вносила свои неприятные сюрпризы.
- 1,7 млн га под озимыми — это тоже своеобразный рекорд. Плюс регион ответственно подходит к формированию семенного фонда, в том числе элитного: учитывая, что Волгоградская область расположена в пяти природно-климатических зонах, аграрии используют семена волгоградской, донской, саратовской селекции. Кроме того, в масштабах страны и на уровне региона проведена беспрецедентная работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. С 2014 года мы в три раза нарастили площади по подкормке, — сделал акценты Василий Иванов.

И, конечно, весомый вклад внесла государственная поддержка. 

- По решению Правительства РФ представители АПК имели возможность использовать кредитные ресурсы по прежней ставке — до 5%. Кроме того, в соответствии с задачей губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, прямая господдержка в большем объеме была доведена именно в первой половине года, — подчеркнул заместитель губернатора.

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