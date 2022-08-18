«Хутор был готов к обороне»: в Волгоградской области потушили пожар рядом с деревней

Происшествия 18.08.2022 08:59
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18.08.2022 08:59
В Иловлинском районе Волгоградской области накануне вечером силами пожарных дружин и местных жителей был потушен пожар, почти подобравшийся к хутору Медведев. Как рассказал ИА «Высота 102» фермер Андрей Прошаков, в нескольких километрах от хутора сначала загорелась степь.
- Степной пожар – это, когда огонь идет фронтом, к тому же был сильный ветер, полыхало уже в двух километрах от хутора, а это для стихии очень маленькое и опасное расстояние, - поделился Андрей Прошаков.
На помощь пришли местные пожарные, прибыли и огнеборцы из района. Но и жители хутора приняли активное участие в тушении горящей степи.
- Никого не надо было звать и уговаривать, вышли все с подручными средствами – кто шланги тянул, кто вооружился лопатами и ведрами с водой. Весь хутор был готов к обороне. Всем вместе нам удалось отвести беду.
По мнению Андрея Прошакова, пожарная дружина хутора Медведев может послужить примером того, как надо тушить ландшафтные пожары и спасать населенные пункты от огня.
Напомним, в регионе уже несколько недель стоит аномальная жара. В МЧС по Волгоградской области предупредили о комплексе неблагоприятных погодных условий до 19 августа – грозах, шторме и граде в некоторых районах региона.
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