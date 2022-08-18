Экономика

Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 18 копеек

Экономика 18.08.2022 08:04
0
18.08.2022 08:04



Рост цен на некоторые виды топлива в Волгоградской области зафиксирован на прошлой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, больше всего подорожало дизтопливо – с 52,75 рубля за литр до 52,93 рубля.

Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 7 копеек – до 47,8 рубля за литр. На 8 копеек подорожал бензин марки АИ-95 – до 53,1 рубля.

Стоимость бензина АИ-98 осталась прежней – 57,99 рубля. При этом средняя цена топлива в регионе выросла на 7 копеек. 

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в ФАС РФ заявили о возобновлении работы оперативных штабов по контролю за ценами на топливо. В Волгоградском УФАС считают, что рост цен на бензин в регионе значительно отстает от темпов инфляции, а создание оперштабов обусловлено выработкой превентивных мер для не допущения резкого подорожания топлива. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.08.2022 08:45
Экономика 18.08.2022 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 21:34
Экономика 17.08.2022 21:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.08.2022 13:48
Экономика 17.08.2022 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 13:15
Экономика 17.08.2022 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 10:25
Экономика 17.08.2022 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 10:20
Экономика 17.08.2022 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 09:53
Экономика 17.08.2022 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 09:37
Экономика 17.08.2022 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2022 19:37
Экономика 16.08.2022 19:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2022 14:06
Экономика 16.08.2022 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2022 13:36
Экономика 16.08.2022 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2022 10:40
Экономика 16.08.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2022 10:36
Экономика 16.08.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 13:13
Экономика 15.08.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 13:08
Экономика 15.08.2022 13:08
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:36
Росстат назвал самые подорожавшие товары для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
09:16
Микробы и паразиты кишат в волгоградских водоемахСмотреть фотографии
08:59
«Хутор был готов к обороне»: в Волгоградской области потушили пожар рядом с деревнейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
Волгоградский кардиолог дала советы по защите сердца в 40-градусную жаруСмотреть фотографии
08:04
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 18 копеекСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде сын депутата Госдумы готовится вступить во владение ТЦ «Диамант Зацарицынский»Смотреть фотографии
21:34
Стоимость сжиженного газа в Волгоградской области снизилась за полгода на 27%Смотреть фотографии
20:13
В Волжском на дачах пропал 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
19:57
Волгоградца арестовали на 7 суток за нацистскую символику на окнеСмотреть фотографии
19:41
Вырвали кишки и набили камнями: в Волгограде подростки жестоко растерзали кошкуСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде в четвертый раз пытаются продать развалины кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
18:16
Волгоградские депутаты готовы передать ЦПКиО землю для нового аквапаркаСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области готовыми к 1 сентября признали 90% школСмотреть фотографии
17:27
«Не жизнь, а пытка!»: волгоградцы массово задыхаются из-за сорняков и бездействия коммунальщиковСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде простились с Заслуженным спасателем РФ Алексеем РакшинымСмотреть фотографии
15:50
«Вами займется генпрокуратура»: кривое благоустройство в Михайловке шокировало проверяющих из МосквыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
В Волгограде спасают цветы и деревья от убийственной жарыСмотреть фотографии
15:39
Первый этап обхода Волгограда выполнен на 50%Смотреть фотографии
15:28
В Волгограде с избитым оперативниками подростком работают психологиСмотреть фотографии
15:17
Один в коме: в Волгограде покалечились двое малолетних детейСмотреть фотографии
14:43
Полковник полиции после Волгограда возглавил райотдел на малой родинеСмотреть фотографии
13:43
В суде Ростова допросят жену и дочь волгоградского генерала МузраеваСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцы смирились с ростом ценСмотреть фотографии
13:27
Под Волгоградом мужчина умер после падения в колодецСмотреть фотографии
13:14
«Не успеваем закупать катафалки»: в Волгограде пришел конец эпохи кладбищенских войнСмотреть фотографии
13:13
Вспомнили детство: двое мужчин за 30 украли пять электросамокатов в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:04
«Перевела, а потом спохватилась»: волгоградка отдала аферистам почти 4 млн рублейСмотреть фотографии
12:39
Отечественный и безопасный: «Ростелеком» предлагает новый сервис видеосвязи для компаний любого масштабаСмотреть фотографии
12:02
Более 5 тысяч волгоградских подростков привились «Спутник-М»Смотреть фотографии
11:37
Волгоградец избил приятеля до смерти из-за подозрений в краже ключейСмотреть фотографии
 