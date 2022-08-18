Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 18 копеек

Экономика 18.08.2022 08:04
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18.08.2022 08:04
Рост цен на некоторые виды топлива в Волгоградской области зафиксирован на прошлой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, больше всего подорожало дизтопливо – с 52,75 рубля за литр до 52,93 рубля.
Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 7 копеек – до 47,8 рубля за литр. На 8 копеек подорожал бензин марки АИ-95 – до 53,1 рубля.
Стоимость бензина АИ-98 осталась прежней – 57,99 рубля. При этом средняя цена топлива в регионе выросла на 7 копеек.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в ФАС РФ заявили о возобновлении работы оперативных штабов по контролю за ценами на топливо. В Волгоградском УФАС считают, что рост цен на бензин в регионе значительно отстает от темпов инфляции, а создание оперштабов обусловлено выработкой превентивных мер для не допущения резкого подорожания топлива.
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