Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 18 копеек









Рост цен на некоторые виды топлива в Волгоградской области зафиксирован на прошлой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, больше всего подорожало дизтопливо – с 52,75 рубля за литр до 52,93 рубля.





Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 7 копеек – до 47,8 рубля за литр. На 8 копеек подорожал бензин марки АИ-95 – до 53,1 рубля.





Стоимость бензина АИ-98 осталась прежней – 57,99 рубля. При этом средняя цена топлива в регионе выросла на 7 копеек.







