Федеральные новости 15.08.2022 10:33
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15.08.2022 10:33
Сегодня, 15 августа, ФАС России объявило о возобновлении в регионах работы штабов по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольное ведомство, соответствующее поручение уже направлено в территориальные органы.
- Основной задачей является анализ стоимости и запасов топлива на нефтебазах в субъектах РФ. К этой работе также будут привлечены региональные органы власти. На еженедельной основе будет проходить штаб ФАС России с окружными территориальными органами для контроля цен розничного сегмента моторного топлива, - говорится в сообщении ФАС.
Первое заседание уже запланировано на 18 августа.
О причинах такого решения ведомство не сообщает. Не исключено, что это связано с возможным подорожанием бензина и дизеля в регионах РФ из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. О таком риске уже предупредили в Совфеде РФ.
По последним данным Росстата, в Волгоградской области вновь начал дорожать бензин. Так, средняя цена бензина выросла в регионе за неделю на 8 копеек – до 51,09 рубля за литр. На столько же подорожал бензин АИ-92 – до 47,80 рубля. Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 7 копеек – до 53,02 рубля. На 10 копеек подорожал бензин марки АИ-98 – теперь его продают на заправках по 57,99 рублей за литр. От психологической отметки в 58 рублей цену на этот вид топлива отделяет всего копейка.
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