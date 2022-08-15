Федеральные новости

В регионах России возобновляют работу штабов по контролю за ценами на топливо

Федеральные новости 15.08.2022 10:33
0
15.08.2022 10:33



Сегодня, 15 августа, ФАС России объявило о возобновлении в регионах работы штабов по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольное ведомство, соответствующее поручение уже направлено в территориальные органы.
- Основной задачей является анализ стоимости и запасов топлива на нефтебазах в субъектах РФ. К этой работе также будут привлечены региональные органы власти. На еженедельной основе будет проходить штаб ФАС России с окружными территориальными органами для контроля цен розничного сегмента моторного топлива, - говорится в сообщении ФАС.
Первое заседание уже запланировано на 18 августа.
О причинах такого решения ведомство не сообщает. Не исключено, что это связано с возможным подорожанием бензина и дизеля в регионах РФ из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. О таком риске уже предупредили в Совфеде РФ.
По последним данным Росстата, в Волгоградской области вновь начал дорожать бензин. Так, средняя цена бензина выросла в регионе за неделю на 8 копеек – до 51,09 рубля за литр. На столько же подорожал бензин АИ-92 – до 47,80 рубля. Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 7 копеек – до 53,02 рубля. На 10 копеек подорожал бензин марки АИ-98 – теперь его продают на заправках по 57,99 рублей за литр. От психологической отметки в 58 рублей цену на этот вид топлива отделяет всего копейка. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
09.08.2022 17:17
Федеральные новости 09.08.2022 17:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.08.2022 15:02
Федеральные новости 02.08.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2022 14:14
Федеральные новости 31.07.2022 14:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.07.2022 18:19
Федеральные новости 27.07.2022 18:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.07.2022 12:53
Федеральные новости 25.07.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2022 22:38
Федеральные новости 22.07.2022 22:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2022 11:24
Федеральные новости 18.07.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.07.2022 10:41
Федеральные новости 12.07.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2022 22:06
Федеральные новости 22.06.2022 22:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2022 10:02
Федеральные новости 17.06.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.06.2022 17:02
Федеральные новости 15.06.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.06.2022 11:01
Федеральные новости 15.06.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.06.2022 12:00
Федеральные новости 10.06.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.06.2022 10:56
Федеральные новости 03.06.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.05.2022 15:27
Федеральные новости 31.05.2022 15:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:13
В Волгограде рецидивист спалил машину при помощи листа картонаСмотреть фотографии
12:48
Фирма из Липецка исследует земли бывшего завода-банкрота в Волгограде с целью жилой застройкиСмотреть фотографии
12:47
«КАУСТИК» увеличит территорию лесозащитной полосы вокруг промышленной площадкиСмотреть фотографии
12:38
Перекресток Качинцев и Жукова в Волгограде остался без зеленого светаСмотреть фотографии
12:05
Роспотребнадзор снова напомнил волгоградцам о необходимости носить маскуСмотреть фотографии
12:04
ТМК повысила надежность системы хранения и обработки данных на ВТЗСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области в жару снизилось количество укушенных клещамиСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области в полтора раза увеличили посевы свеклы и морковиСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом в автобусе из Астрахани нашли 8 контрабандных банок с черной икройСмотреть фотографии
11:45
Проживал один: в Волгоградской области спасатели обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
11:45
«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦНСмотреть фотографии
11:15
В Волжском после падения из окна в реанимацию попала малолетняя девочкаСмотреть фотографии
11:05
Бочаров напомнил чиновникам о фонтанах и фурах, убивающих дороги в жаруСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом из-за вспышки чумы ликвидируют свинейСмотреть фотографии
10:33
В регионах России возобновляют работу штабов по контролю за ценами на топливоСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом разбился насмерть водитель мотороллераСмотреть фотографии
09:38
Волгоградские суды вновь проверяют из-за угрозы взрывовСмотреть фотографии
09:02
Жителям Городища вернули деньги за два года из-за редкого вывоза мусораСмотреть фотографии
08:01
Гидрометцентр: Волгоградская область останется во власти солнцепека до 17 августаСмотреть фотографии
21:33
«Дядя Федор, мы с тобой!»: волгоградский «Ротор» выиграл у «Биолога» со счетом 2:1Смотреть фотографии
20:02
Десятки домов в Волгограде останутся без света в жаруСмотреть фотографии
18:14
Попал в водоворот: в Волгограде у «Гасителя» нашли тело утонувшего 17-летнего юношиСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде заключенный отсудил компенсацию за плохие условия содержания в колонииСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде у «Гасителя» утонул 17-летний юноша из МосквыСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде спрятанные под баннером руины Дома молодежи не могут снести из-за судовСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде при попытке переплыть пруд утонул мужчинаСмотреть фотографии
13:15
Догоним Питер?: под Волгоградом впервые прошел SUP-фестивальСмотреть фотографии
12:29
«Пока терпимо, но тревожно»: ковид дал волгоградцам небольшую передышкуСмотреть фотографии
11:36
Три крупных месторождения разыграют на аукционах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Интернациональную могилу героев в центре Волгограда сохранят за 3 млн рублейСмотреть фотографии
 