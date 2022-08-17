Экономика

Стоимость сжиженного газа в Волгоградской области снизилась за полгода на 27%

Экономика 17.08.2022 21:34
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17.08.2022 21:34



В Волгоградском УФАС поделились итогами мониторинга цен на топливо в регионе за прошедшие полгода. Как сообщает ИА «Высота 102», так, стоимость сжиженного газа в Волгоградской области снизилась за этот период на 27%. 
- Что касается других видов топлива, то стоимость бензина АИ-92 снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бензин марки АИ-95 подорожал на 0,19%, а цена на дизтопливо увеличилась на 1,5%, - сообщил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников. 

По словам руководителя ведомства, этот незначительный рост на некоторые виды топлива значительно отстает от уровня инфляции, поэтому ценообразование на рынке ГСМ не требует вмешательства антимонопольного органа. 

Однако на днях в ФАС РФ заявили о необходимости возобновить работу региональных штабов по контролю за ценами на топливо. 

Как считает Роман Лучников, это делается в качестве превентивных мер – чтобы не допустить необоснованного роста цен на бензин в стране. 

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