



«Открытие Инвестиции» (АО «Открытие Брокер») сообщили о мерах, которые предпринимает компания для защиты интересов своих клиентов, владеющих иностранными ценными бумагами.

На фоне приостановки в марте 2022 года оказания услуг иностранными депозитариями бумаги российских инвесторов оказались заблокированы. В этой ситуации АО «Открытие Брокер» проводит комплекс мероприятий, направленных на получение разрешения на использование для своих клиентов замороженных активов. Также с конца февраля 2022 года брокер активно участвует в заседаниях рабочих групп Банка России, совещаниях бирж, выступая с инициативами по решению проблемы блокировки иностранных активов.

Компания тесно контактирует с американскими и европейскими регуляторами, заключив контракт с крупнейшими юридическими фирмами США и Швейцарии.

В марте 2022 года брокер направил запрос в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (U.S Treasury Office of Foreign Assets Control, далее — OFAC) на предоставление Specific License. OFAC выпустила General License No.11 специально, чтобы в течение месяца, до 26 марта 2022 года, американские лица могли прекратить отношения с санкционными компаниями, указанными непосредственно в лицензии.

Бумаги клиентов компании учитываются через цепочку, в которой присутствуют международный депозитарий Euroclear и банк JP Morgan Chase. Euroclear не смог провести необходимые операции в течение срока, предусмотренного генеральной лицензией. «Открытие Брокер» обратился к OFAC с просьбой предоставить specific license на срок 30 дней. В соответствии с этой лицензией любые американские лица имели бы право совершать любые операции, направленные на прекращение отношений с «Открытие Брокер». Как следствие, и Euroclear может совершать соответствующие операции, так как пропадает риск вторичных санкций.

В июне 2022 года был направлен запрос в SECO (Государственный Секретариат Швейцарии по экономике). Брокер имеет в швейцарском банке Credit Suisse счета, на которых хранятся активы клиентов, не попавших под санкции. Понимая важность вопроса вторичных санкций, «Открытие Брокер» непосредственно в период действия генеральной лицензии №11 дважды подавал весь комплекс поручений на списание ценных бумаг клиентов со счета «Открытие Брокер» в Credit Suisse на счет иного несанкционного лица. Исполнение Credit Suisse этих поручений позволило бы прекратить отношения Credit Suisse с «Открытие Брокер» как санкционным лицом.

Несмотря на то, что поручения поданы в срок действия генеральной лицензии, Credit Suisse не исполнил данные поручения. Вместе с тем, каких-либо дополнительных санкционных ограничений швейцарское законодательство в отношении «Открытие Брокер» не содержит.

«Открытие Брокер» обратился к SECO с просьбой разрешить Credit Suisse провести операции по списанию ценных бумаг со счета «Открытие Брокер». Конкретный срок «Открытие Брокер» просит не определять, так как он должен корреспондировать со сроком, который будет определен OFAC.

В июле 2022 года направлено повторное письмо в OFAC. АО «Открытие Брокер» дважды подавало весь комплекс поручений на списание ценных бумаг клиентов со счета «Открытие Брокер» в Credit Suisse на счет иного несанкционного лица. Исполнение Credit Suisse этих поручений позволило бы прекратить отношения Credit Suisse с «Открытие Брокер» как санкционным лицом. Credit Suisse не исполнил поручения. В обосновании отказа исполнять поручения в период действия генеральной лицензии Credit Suisse ссылался на внутренние разъяснения относительного санкционного режима.

«Открытие Брокер» обратился в OFAC с просьбой дать разрешение американским лицам совершать операции, связанные с прекращением отношении с «Открытие Брокер», на 180 дней.

Брокер регулярно информирует своих клиентов о развитии ситуации и поддерживает конструктивный диалог с инвесторами — так, в августе состоялась очная встреча инвесторов с топ-менеджментом компании, на которой стороны обсудили самые острые темы. Часть вопросов была решена в ходе встречи, остальные обращения были приняты в работу.

— Мы разделяем беспокойство наших клиентов, бумаги которых оказались заблокированы международными депозитариями, и понимаем, как важна для инвесторов оперативная информация по развитию ситуации. Мы регулярно рассказываем обо всех изменениях и запустили специальный раздел на сайте, посвященный нашей работе над разблокировкой иностранных ценных бумаг. Кроме того, скоро мы объявим о старте работы Клуба защиты инвесторов, в рамках которого наши клиенты смогут обмениваться мнениями, следить за новостями и задавать напрямую вопросы специалистам компании. Ситуация непростая, но мы уверены, что найдем правовое решение этой проблемы, — подчеркнул генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.



