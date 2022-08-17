Экономика

«Открытие Инвестиции»: о защите интересов клиентов-владельцев иностранных ценных бумаг

Экономика 17.08.2022 13:48 Новости компаний
0
17.08.2022 13:48 Новости компаний


«Открытие Инвестиции» (АО «Открытие Брокер») сообщили о мерах, которые предпринимает компания для защиты интересов своих клиентов, владеющих иностранными ценными бумагами.
На фоне приостановки в марте 2022 года оказания услуг иностранными депозитариями бумаги российских инвесторов оказались заблокированы. В этой ситуации АО «Открытие Брокер» проводит комплекс мероприятий, направленных на получение разрешения на использование для своих клиентов замороженных активов. Также с конца февраля 2022 года брокер активно участвует в заседаниях рабочих групп Банка России, совещаниях бирж, выступая с инициативами по решению проблемы блокировки иностранных активов.
Компания тесно контактирует с американскими и европейскими регуляторами, заключив контракт с крупнейшими юридическими фирмами США и Швейцарии.
В марте 2022 года брокер направил запрос в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (U.S Treasury Office of Foreign Assets Control, далее — OFAC) на предоставление Specific License. OFAC выпустила General License No.11 специально, чтобы в течение месяца, до 26 марта 2022 года, американские лица могли прекратить отношения с санкционными компаниями, указанными непосредственно в лицензии.
Бумаги клиентов компании учитываются через цепочку, в которой присутствуют международный депозитарий Euroclear и банк JP Morgan Chase. Euroclear не смог провести необходимые операции в течение срока, предусмотренного генеральной лицензией. «Открытие Брокер» обратился к OFAC с просьбой предоставить specific license на срок 30 дней. В соответствии с этой лицензией любые американские лица имели бы право совершать любые операции, направленные на прекращение отношений с «Открытие Брокер». Как следствие, и Euroclear может совершать соответствующие операции, так как пропадает риск вторичных санкций.
В июне 2022 года был направлен запрос в SECO (Государственный Секретариат Швейцарии по экономике). Брокер имеет в швейцарском банке Credit Suisse счета, на которых хранятся активы клиентов, не попавших под санкции. Понимая важность вопроса вторичных санкций, «Открытие Брокер» непосредственно в период действия генеральной лицензии №11 дважды подавал весь комплекс поручений на списание ценных бумаг клиентов со счета «Открытие Брокер» в Credit Suisse на счет иного несанкционного лица. Исполнение Credit Suisse этих поручений позволило бы прекратить отношения Credit Suisse с «Открытие Брокер» как санкционным лицом.
Несмотря на то, что поручения поданы в срок действия генеральной лицензии, Credit Suisse не исполнил данные поручения. Вместе с тем, каких-либо дополнительных санкционных ограничений швейцарское законодательство в отношении «Открытие Брокер» не содержит.
«Открытие Брокер» обратился к SECO с просьбой разрешить Credit Suisse провести операции по списанию ценных бумаг со счета «Открытие Брокер». Конкретный срок «Открытие Брокер» просит не определять, так как он должен корреспондировать со сроком, который будет определен OFAC.
В июле 2022 года направлено повторное письмо в OFAC. АО «Открытие Брокер» дважды подавало весь комплекс поручений на списание ценных бумаг клиентов со счета «Открытие Брокер» в Credit Suisse на счет иного несанкционного лица. Исполнение Credit Suisse этих поручений позволило бы прекратить отношения Credit Suisse с «Открытие Брокер» как санкционным лицом. Credit Suisse не исполнил поручения. В обосновании отказа исполнять поручения в период действия генеральной лицензии Credit Suisse ссылался на внутренние разъяснения относительного санкционного режима.
«Открытие Брокер» обратился в OFAC с просьбой дать разрешение американским лицам совершать операции, связанные с прекращением отношении с «Открытие Брокер», на 180 дней.
Брокер регулярно информирует своих клиентов о развитии ситуации и поддерживает конструктивный диалог с инвесторами — так, в августе состоялась очная встреча инвесторов с топ-менеджментом компании, на которой стороны обсудили самые острые темы. Часть вопросов была решена в ходе встречи, остальные обращения были приняты в работу.
Мы разделяем беспокойство наших клиентов, бумаги которых оказались заблокированы международными депозитариями, и понимаем, как важна для инвесторов оперативная информация по развитию ситуации. Мы регулярно рассказываем обо всех изменениях и запустили специальный раздел на сайте, посвященный нашей работе над разблокировкой иностранных ценных бумаг. Кроме того, скоро мы объявим о старте работы Клуба защиты инвесторов, в рамках которого наши клиенты смогут обмениваться мнениями, следить за новостями и задавать напрямую вопросы специалистам компании. Ситуация непростая, но мы уверены, что найдем правовое решение этой проблемы, — подчеркнул генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.08.2022 13:15
Экономика 17.08.2022 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 10:25
Экономика 17.08.2022 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 10:20
Экономика 17.08.2022 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 09:53
Экономика 17.08.2022 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2022 09:37
Экономика 17.08.2022 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2022 19:37
Экономика 16.08.2022 19:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2022 14:06
Экономика 16.08.2022 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2022 13:36
Экономика 16.08.2022 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2022 10:40
Экономика 16.08.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2022 10:36
Экономика 16.08.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 13:13
Экономика 15.08.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 13:08
Экономика 15.08.2022 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 12:06
Экономика 15.08.2022 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 10:32
Экономика 15.08.2022 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2022 11:36
Экономика 14.08.2022 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:16
Волгоградские депутаты готовы передать ЦПКиО землю для нового аквапаркаСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области готовыми к 1 сентября признали 90% школСмотреть фотографии
17:27
«Не жизнь, а пытка!»: волгоградцы массово задыхаются из-за сорняков и бездействия коммунальщиковСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде простились с Заслуженным спасателем РФ Алексеем РакшинымСмотреть фотографии
15:50
«Вами займется генпрокуратура»: кривое благоустройство в Михайловке шокировало проверяющих из МосквыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
В Волгограде спасают цветы и деревья от убийственной жарыСмотреть фотографии
15:39
Первый этап обхода Волгограда выполнен на 50%Смотреть фотографии
15:28
В Волгограде с избитым оперативниками подростком работают психологиСмотреть фотографии
15:17
Один в коме: в Волгограде покалечились двое малолетних детейСмотреть фотографии
14:43
Полковник полиции после Волгограда возглавил райотдел на малой родинеСмотреть фотографии
13:43
В суде Ростова допросят жену и дочь волгоградского генерала МузраеваСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцы смирились с ростом ценСмотреть фотографии
13:27
Под Волгоградом мужчина умер после падения в колодецСмотреть фотографии
13:14
«Не успеваем закупать катафалки»: в Волгограде пришел конец эпохи кладбищенских войнСмотреть фотографии
13:13
Вспомнили детство: двое мужчин за 30 украли пять электросамокатов в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:04
«Перевела, а потом спохватилась»: волгоградка отдала аферистам почти 4 млн рублейСмотреть фотографии
12:39
Отечественный и безопасный: «Ростелеком» предлагает новый сервис видеосвязи для компаний любого масштабаСмотреть фотографии
12:02
Более 5 тысяч волгоградских подростков привились «Спутник-М»Смотреть фотографии
11:37
Волгоградец избил приятеля до смерти из-за подозрений в краже ключейСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области за сутки пропали пятеро подростковСмотреть фотографии
11:09
Зачем усугублять? Главы волгоградских СНТ-должников заигрались в «кошки-мышки»Смотреть фотографии
10:58
СК возбудил дело после ЧП с полицейским в Орловском пруду под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде вводят единый проездной за 1800 рублей на все виды транспортаСмотреть фотографии
10:31
Соседи почувствовали запах: в Волгограде в квартире нашли разложившийся трупСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом водитель погиб, вылетев с дорогиСмотреть фотографии
10:12
В Волжском с балкона шестого этажа сорвался 40-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:58
Очевидцы: в Волгограде перекрыли движение на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде клиентка центра эпиляции получила химический ожогСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом специалисты войск РХБ погрузились под водуСмотреть фотографии
09:41
Энергетики подготовились к шторму в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 