ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза

Экономика 16.08.2022 10:36 Новости компаний
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16.08.2022 10:36 Новости компаний
ВТБ оценил эффект от модернизации льготной ипотеки, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. По прогнозам банка, предлагаемые нововведения могут позволить увеличить спрос на программу как минимум в 1,5 раза в целом по рынку. При этом основной вклад в продажи внесет расширение списка компаний-участников почти в 2,5 раза.
Обновленная госпрограмма IT-ипотеки будет востребована среди работников сферы информационных технологий, поскольку льготные кредиты сегодня по-прежнему остаются наиболее доступной возможностью приобрести квартиру на первичном рынке. Исключение требования о применении налоговых льгот к компании, снижение ставки до 3%, увеличение максимального возраста до 50 лет, пересмотр уровня минимальной заработной платы для получения льготного кредита и ряд других предлагаемых изменений позволят увеличить число потенциальных заемщиков.
— T-отрасль – одно из перспективных направлений для нашей страны, и ВТБ принимает активное участие в реализации новой госпрограммы на ипотечном рынке. Благодаря льготному кредитованию специалисты в сфере информационных технологий могут улучшить жилищные условия с минимальной платежной нагрузкой и уверенно планировать свое профессиональное развитие. На сегодняшний день объем выдач IT-ипотеки в ВТБ составляет 3,7 млрд рублей. Предлагаемые изменения расширят круг потенциальных заемщиков. При этом основной вклад в продажи, по нашим оценкам, внесет расширение почти в 2,5 раза списка участников программы компаниями, равнозначными действующим. ВТБ со своей стороны готов начать работать по новым условиям IT-ипотеки максимально оперативно с даты вступления изменений в силу, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Сегодня, согласно постановлению правительства, получить кредит на льготных условиях могут работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет включительно. При этом компания, в которой работает потенциальный заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития и не менее одного квартала пользоваться налоговыми льготами. С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние три месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в регионе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в регионе с численностью до 1 миллиона человек.
ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. Дополнительно к базовой ставке IT-ипотеки банк предоставляет дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. Таким образом, в ВТБ работники сферы информационных технологий могут получить кредит под 4,7%.
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