Экономика

Сбер поможет родителям подготовиться к школе с учётом пожеланий детей

Экономика 15.08.2022 13:08 Новости компаний
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15.08.2022 13:08 Новости компаний


К 1 сентября Сбер запустил специальный проект, который поможет родителям подготовиться к новому учебному году выгодно и лучше понять предпочтения своих детей. На сайте проекта под девизом «Тут всё, что нужно детям» собраны самые актуальные предложения товаров и сервисов для учёбы от Сбера и компаний-партнёров. 
Сайт работает в двух режимах — «Выбор родителей» и «Выбор детей», — между которыми легко переключаться. В детском режиме приведены интересные факты о товарах для школы — они упрощают выбор и напоминают родителям о необходимости посоветоваться с ребёнком перед покупкой. 
Чтобы лучше понять желания и ожидания детей и помочь родителям подобрать самое нужное, перед запуском проекта был проведён опрос среди сотрудников Сбера, имеющих детей. Родители отвечали на вопросы о том, какие пеналы и тетради больше всего нравятся их детям, какие книги они читают, о каких покупках мечтают, на что откладывают деньги и так далее. 
На сайте проекта уже сегодня можно найти широкий спектр актуальных предложений. Акция продлится до 10 сентября.

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