Экономика

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%

Экономика 15.08.2022 10:32 Новости компаний
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15.08.2022 10:32 Новости компаний


Российские заемщики увеличили спрос на жилищные кредиты после улучшения условий в конце июля. За последние две недели ВТБ получил свыше 46 тысяч заявок на ипотеку, что более, чем на 40% превысило результат предыдущих двух недель. Рост клиентской активности фиксируется как в рамках собственных программам банка, так и с господдержкой.

-Поэтапное смягчение политики ЦБ РФ позволило существенно улучшить условия кредитования и избежать длительной стагнации рынка. Сегодня ставки по ипотеке вернулись к показателям лета 2019 года. На этом фоне мы фиксируем увеличение спроса населения на жилищные кредиты, даже несмотря на разгар сезона отпусков. В первую очередь, растет интерес к собственныv программам банка – по ним среднедневное количество заявок за последние две недели увеличилось более, чем на треть и составило порядка 2,5 тысячи. Безусловно, после корректировки ставок часть клиентов переоформили ранее полученные одобрения на новых условиях. Однако корректировка тарифов стала стимулом вернуться к прежним планам и для тех заемщиков, которые были вынуждены отложить вопрос решения квартирного вопроса весной, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что несмотря на рост клиентской активности, ситуация в сфере жилищного кредитования пока остается непростой. -За последний квартал условия по ипотеке существенно улучшились, но, тем не менее, пока не вернулись к своему историческому минимуму середины 2021 года. Активное восстановление спроса пока по-прежнему сдерживают цены на недвижимость, которые не откатились после роста весной. Поэтому, по нашим прогнозам, в этом году рынок не сможет показать результата, сопоставимого с уровнем продаж прошлого года, - добавил Евгений Дячкин.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

По основной программе господдержки средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам семи месяцев года банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях.

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