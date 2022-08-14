Уехавшую на черной машине женщину нашли мертвой под Волгоградом









В Среднеахтубинском районе обнаружено тело 42-летней Вероники Алимовой, которую волонтеры и полиция разыскивали со 2 августа. В СУ СКР по Волгоградской области от комментариев воздержались, отметив лишь, что смерть женщины не криминальная.

Напомним, о пропаже 42-летней волгоградки стало известно 9 августа. Тогда сообщалось, что женщина уехала на черном автомобиле «Оpei corsa» и больше на связь не выходила. Местонахождение женщины оставалось неизвестным.

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