Уехавшую на черной машине женщину нашли мертвой под Волгоградом

Расследования 14.08.2022 08:54
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14.08.2022 08:54
В Среднеахтубинском районе обнаружено тело 42-летней Вероники Алимовой, которую волонтеры и полиция разыскивали со 2 августа. В СУ СКР по Волгоградской области от комментариев воздержались, отметив лишь, что смерть женщины не криминальная.
Напомним, о пропаже 42-летней волгоградки стало известно 9 августа. Тогда сообщалось, что женщина уехала на черном автомобиле «Оpei corsa» и больше на связь не выходила. Местонахождение женщины оставалось неизвестным.
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