«Уехала на черном автомобиле»: в Волгограде ищут 42-летнюю женщину

Происшествия 09.08.2022 09:40
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09.08.2022 09:40
В Волгограде пропала 42-летняя Вероника Алимова. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры организации «Лиза Алерт», о местонахождении женщины ничего неизвестно со 2 августа. В этот день она уехала на черном автомобиле «Оpei corsa» и пропала.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. В какой она была одежде, неизвестно. Всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшей, просьба обращаться по телефону
89061679444 – Наталья.
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