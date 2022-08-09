«Уехала на черном автомобиле»: в Волгограде ищут 42-летнюю женщину









В Волгограде пропала 42-летняя Вероника Алимова. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры организации «Лиза Алерт», о местонахождении женщины ничего неизвестно со 2 августа. В этот день она уехала на черном автомобиле «Оpei corsa» и пропала.





Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. В какой она была одежде, неизвестно. Всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшей, просьба обращаться по телефону

89061679444 – Наталья.



