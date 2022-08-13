В Волгограде около многоэтажки нашли тело пенсионера









В Дзержинском районе Волгограда накануне утром пожилой мужчина выпал из окна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, тело волгоградца было обнаружено около дома №110 по ул. Качинцев.







Выяснилось, что 73-летний пенсионер проживал в одной из квартир на восьмом этаже этого дома.