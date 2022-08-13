В Волгограде около многоэтажки нашли тело пенсионера

Происшествия 13.08.2022 07:46
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13.08.2022 07:46
В Дзержинском районе Волгограда накануне утром пожилой мужчина выпал из окна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, тело волгоградца было обнаружено около дома №110 по ул. Качинцев.
Выяснилось, что 73-летний пенсионер проживал в одной из квартир на восьмом этаже этого дома.
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