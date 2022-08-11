Портфель девелоперов жилья в регионах Поволжья в Сбере вырос на 65%

Экономика 11.08.2022 14:07 Новости компаний
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11.08.2022 14:07 Новости компаний
Портфель проектов девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке в регионах Поволжья превысил 100 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года он увеличился на 65%. Количество открытых в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях в Сбере счетов эскроу по сделкам с недвижимостью в рамках механизма долевого строительства выросло в 1,4 раза, а общий объём – в 1,7 раз.
При использовании счетов эскроубанк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику.Часть скидки по своему кредиту застройщик может перераспределить в пользу покупателя — физического лица, оформляющего ипотеку. Так, в Сбербанке реализуется комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир с применением эскроу-счетов, по которому можно оформить ипотеку с дополнительным дисконтом.
Данной возможностью в части ипотечных кредитов стали активнее пользоваться жители Поволжья. По итогам первых 7 месяцев 2022 года количество ипотечных кредитов с дополнительной скидкой от застройщика увеличилось почти на 19% по сравнению с показателями 2021 года.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Сейчас в Поволжье строительная отрасль развивается очень активно, об этом свидетельствует рост как общего портфеля девелоперов, так и портфеля проектного финансирования. Это очень положительная тенденция и для жителей, и для регионов. Сегодня можно говорить о том, что строительство жилой недвижимости является одним из крупнейших драйверов экономики страны».
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