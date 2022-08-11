«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 21 объект сотовой связи в Волгоградской области

Экономика 11.08.2022 13:43
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11.08.2022 13:43
В первой половине 2022 года специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключили к своим сетям 21 базовую станцию интернет-провайдера «Ростелеком» в Волгограде и малых населенных пунктах Волгоградской области.
Строительство 17 объектов сотовой связи проведено в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», рассчитанного до 2030 года. Программа направлена на обеспечение современной мобильной связью, в том числе и высокоскоростным доступом в интернет, населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.
Так, только в июне электросетевая компания подключила энергооборудование интернет-провайдера в девяти селах, поселках и хуторах. Качественная сотовая связь появилась в хуторе Калиновка Камышинского района, хуторе Новоцарицынский Клетского района, хуторах Сенички и Катасонов Михайловского района, поселке 8 Марта Ленинского района, селе Калинино Старополтавского района, хуторах Ямы, Тумак и поселке М. Горького Среднеахтубинского района.
Для подключения этих объектов энергетики построили порядка одного километра воздушных линий электропередачи, установили двадцать интеллектуальных приборов учета. Общая мощность присоединенного оборудования составила порядка 111,3 кВт.
Фото: ПАО «Россети Юг»
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