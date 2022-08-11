Экономика

«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 21 объект сотовой связи в Волгоградской области

Экономика 11.08.2022 13:43
0
11.08.2022 13:43


В первой половине 2022 года специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключили к своим сетям 21 базовую станцию интернет-провайдера «Ростелеком» в Волгограде и малых населенных пунктах Волгоградской области.
Строительство 17 объектов сотовой связи проведено в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», рассчитанного до 2030 года. Программа направлена на обеспечение современной мобильной связью, в том числе и высокоскоростным доступом в интернет, населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.
Так, только в июне электросетевая компания подключила энергооборудование интернет-провайдера в девяти селах, поселках и хуторах. Качественная сотовая связь появилась в хуторе Калиновка Камышинского района, хуторе Новоцарицынский Клетского района, хуторах Сенички и Катасонов Михайловского района, поселке 8 Марта Ленинского района, селе Калинино Старополтавского района, хуторах Ямы, Тумак и поселке М. Горького Среднеахтубинского района.
Для подключения этих объектов энергетики построили порядка одного километра воздушных линий электропередачи, установили двадцать интеллектуальных приборов учета. Общая мощность присоединенного оборудования составила порядка 111,3 кВт.
Фото: ПАО «Россети Юг» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
11.08.2022 16:10
Экономика 11.08.2022 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 14:07
Экономика 11.08.2022 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 13:29
Экономика 11.08.2022 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 12:44
Экономика 11.08.2022 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 11:31
Экономика 11.08.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 09:52
Экономика 11.08.2022 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 09:08
Экономика 11.08.2022 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 08:32
Экономика 11.08.2022 08:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2022 18:24
Экономика 10.08.2022 18:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 16:30
Экономика 10.08.2022 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 13:49
Экономика 10.08.2022 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 11:30
Экономика 10.08.2022 11:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 10:27
Экономика 10.08.2022 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 10:24
Экономика 10.08.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2022 14:15
Экономика 09.08.2022 14:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:26
«Стока нету»: в Волгограде горе-строитель оставил жителей Второго километра у разбитого колодцаСмотреть фотографии
17:15
«От ветра не упадет»: летящий чайник-фонтан установили в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
16:43
Легковушка влетела под КАМАЗ: на севере Волгограда из-за ДТП образовалась пробка в полкилометраСмотреть фотографии
16:23
«Запахло жареным»: дым над заводом с семечками напугал жителей УрюпинскаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Вспышка АЧС произошла в 190 км от ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
В поселке на юге Волгограда затопило частный секторСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Электричку из Волгограда в Волжский пустят 14 августа ради футболаСмотреть фотографии
14:03
«У СК появилась важная зацепка»: мать погибшего под Волгоградом срочника побывала в воинской частиСмотреть фотографии
13:43
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 21 объект сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
«Сейчас там ноги можно сломать»: Бочаров высказался о настоящем и будущем Сурского сквераСмотреть фотографии
12:44
«Красный Октябрь» стал лидером по производству плоского проката из нержавеющей сталиСмотреть фотографии
12:41
Мэрия Волгограда выбрала реставратора для памятника «Танк Т-34»Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде снова эвакуировали людей из суда в Дзержинском районеСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде сварщик погиб при падении с 10-метровой высотыСмотреть фотографии
11:28
В центре Волгограда нашли труп 50-летнего мужчиныСмотреть фотографии
11:11
В волгоградском ЦПКиО 22 августа прогремит праздничный фейерверкСмотреть фотографии
10:27
На Украине погиб служивший в Волгограде подполковник Евгений ВыродовСмотреть фотографии
10:17
Мэрия Волгограда покупает 431 квартиру для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде матери двоих детей отказали в пособии из-за ошибочного доходаСмотреть фотографии
09:08
Умные решения: сотрудники ФРЭШСОФТ прокладывают путь к успеху волгоградским компаниямСмотреть фотографии
08:32
Бензин в Волгоградской области подорожал за неделю на 8 копеекСмотреть фотографии
08:30
Наевшихся семян дурмана двоих подростков и 18-летнего волгоградца спасают врачиСмотреть фотографии
08:01
В ЛНР волгоградских медиков наградили за благодеянияСмотреть фотографии
21:31
«Нам с плакатами нужно выйти?»: в поселке Горном в Волгограде люди неделю сидят без водыСмотреть фотографии
19:08
Волгоградцы пожаловались главе СК Бастрыкину на нарушение прав детей-инвалидовСмотреть фотографии
18:58
Под Волгоградом школьница попала в реанимацию после выстрела в грудьСмотреть фотографии
17:42
В обезвоженном хуторе Волгоградской области выросла пустая капустаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
«Это не налоговая и не шантаж»: преемник двух умерших председателей Михайловской гордумы покидает политикуСмотреть фотографии
16:45
«Открытие Авто»: за I полугодие салонов «чайна-марок» стало почти в полтора раза больше, чем российскихСмотреть фотографии
16:06
В девятиэтажке в Волгограде в 40-градусную жару из всех кранов полился кипятокСмотреть фотографии
 