«Ростелеком» и ГК «ЛитРес» выяснили, что читают россияне и сколько готовы потратить на цифровую литературу
Школьницы из Волгограда завоевали море наград во всероссийском лагере МТС со звездами09.08.2022 11:10
Стабильно и без помех: «Ростелеком» подключил цифровой канал связи санаторию «Эльтон»05.08.2022 16:21
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Волгоградских ИТ-специалистов приглашают стать частью команды «МТС Диджитал»27.07.2022 08:54
Волгоград на связи: МегаФон выявил говорящие города региона26.07.2022 12:33
Школьница из Суровикино стала победительницей музыкальной смены в онлайн-лагере МТС21.07.2022 13:10
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке услуг дата-центров19.07.2022 13:55
Волгоградцы обменивают кешбэк на авиабилеты и гаджеты15.07.2022 14:19
Волгоградских детей и подростков приглашают в бесплатный онлайн-лагерь со звездными вожатыми14.07.2022 09:19
«Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей12.07.2022 14:27
Компания «Ростелеком-Солар» запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы SolarMSS. Решение предоставляется из Национальной облачной платформы «Ростелекома». Помимо инструментального сканирования инфраструктуры, в составе сервиса заказчики получают...