Экономика

Волгоградцы накопили в банках более 300 миллиардов рублей

Экономика 09.08.2022 10:58
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09.08.2022 10:58


Объем денежных средств волгоградцев в банках на 1 июля 2022 года составил 304,6 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу), что больше, чем годом ранее, на 7,3%. 

В январе и феврале жители региона чаще снимали деньги со счетов, но уже в марте вернулись к сберегательной модели – старались разместить средства на депозитах, выбирая их как более выгодный инструмент для сохранения накоплений, – рассказал ИА «Высота 102»  руководитель Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин. – Свои сбережения нарастил и бизнес. На начало июля текущего года на депозитных и расчетных счетах организаций и индивидуальных предпринимателей находилось 96,7 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. 

При этом в большей части рост привлеченных банками средств бизнеса был связан с наращиванием депозитов юридических лиц – за год на 31,7%, до 21 млрд рублей. Средства на счетах индивидуальных предпринимателей увеличились на 27,8%, организаций – на 7,5%.

В целом вклады и другие привлеченные банками средства физических и юридических лиц в Волгоградской области на 1 июля текущего года составили 419,2 млрд рублей. Это на 10,4% больше показателя на аналогичную дату прошлого года, подчеркнули в организации.

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