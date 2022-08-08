Волгоградка насмерть забила своего любимого молотком

Происшествия 08.08.2022 12:06
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08.08.2022 12:06
Жительница Волгограда подозревается в жестоком убийстве своего сожителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 45-летняя женщина накануне распивала спиртное со своим 48-летним сожителем в квартире дома №7 по ул. Библиотечная. Горячительное дало о себе знать и парочка поссорилась. В качестве «железного аргумента» женщина нанесла 10 ножевых ранений сожителю в грудь и живот. Но этого ей показалось мало и она добавила еще пять ударом молотком в голову несчастному. Мужчина скончался на месте преступления.
Полицию вызвали соседи, услышавшие шум и крики, раздававшиеся из квартиры. Стражи порядка задержали злоумышленницу, которая, как потом выяснилось, уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Она также нанесла увечья своему сожителю, однако последний смог выжить после полученных травм.
В ближайшее время в отношении женщины судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото СУ СК по Волгоградской области
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