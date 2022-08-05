Происшествия

В Камышине мужчина разбился насмерть при падении с высоты

Происшествия 05.08.2022 20:01
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05.08.2022 20:01


В городе Камышине Волгоградской области под окнами многоквартирного дома местные жители обнаружили мертвым мужчину. Как сообщили в экстренных службах ИА «Высота 102», погибший получил несовместимые с жизнью травмы, выпав из окна.

– Об обнаружении мужчины сообщили жители 5-го микрорайона уже глубокой ночью, – рассказал собственный источник информагентства. – Приехавшие на место медики констатировали смерть мужчины.  

По словам соседей, погибший проживал в том же доме, рядом с которым было найдено тело, на четвертом этаже. Жители Камышина сообщают, что мужчина после освобождения из колонии нигде не работал, злоупотреблял спиртным. 

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