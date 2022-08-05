В Волгограде цены на новостройки выросли на 8% во втором квартале









В Волгоградской области во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2022 года цены на первичном рынке жилья выросли в среднем на 8,2%, на вторичном – на 3,1%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, средняя цена 1 кв. метра жилья в многоквартирных домах в регионе во II квартале на первичном рынке составила 73,8 тыс. рублей, на вторичном – 60,5 тыс. рублей.





Ниже, чем в Волгоградской области, цены на жилье среди регионов ЮФО только в Калмыкии. Вторичка здесь стоит 54355 рублей за квадратный метр, а новостройки – 50356 рублей за квадрат.





А вот в Севастополе цены на недвижимость заоблачные. Квадрат жилья в первичном секторе жилья стоит в этом городе 132645 рубля, а на вторичном рынке – 111881 рубль.



