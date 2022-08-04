«Немцы тут летали»: в станице Волгоградской области нашли авиационную бомбу

Происшествия 04.08.2022 08:39
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04.08.2022 08:39
В станице Букановская Кумылженского района Волгоградской области обнаружили немецкую авиационную бомбу СД-50. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации сельского поселения, снаряд нашли с помощью металлоискателя, когда местные жители прочесывали местность в поисках металлолома.
Снаряд находился в земле около моста через местную речку. В настоящее время эта территория оцеплена, здесь дежурит полиция.
- Сначала нам сказали, что сапера придется ждать месяца два, так как он один на всю Волгоградскую область, - пояснили в сельской администрации. – Но потом обнадежили, что вызовут специалиста из Ростова-на-Дону. Вот ждем. Но люди не паникуют. Старожилы говорят, что этот снаряд якобы находили еще в 90-е годы во время строительства моста. А потом будто бы его опять закопали.
Старики, которые проживают в станице Букановская, между тем, помнят, как во время Великой Отечественной войны над этим населенным пунктам пролетали фашистские самолеты. Видимо, один из них и сбросил неразорвавшуюся бомбу.
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