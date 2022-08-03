Экономика

В Поволжье более 97 тысяч предпринимателей пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера

Экономика 03.08.2022 09:15 Новости компаний
0
03.08.2022 09:15 Новости компаний


В регионах Поволжского банка Сбербанка, к которым относится Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, по итогам первых 6 месяцев 2022 года количество бизнесменов, использующих дебетовую бизнес-карту Сбербанка, выросло на 26% и составило более 97 тыс. клиентов.

Также увеличился объем расходов по картам, совершённых безналичным путём. По результатам первого полугодия рост составил около 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: 
«Согласно совместному исследованию СберИндекс и ЧекИндекс в Поволжье более 50% покупок совершаются безналично, и их доля ежегодно увеличивается. Поэтому актуальность бизнес-карт для предпринимателей постоянно растет. Отмечу, что в Поволжье бизнесмены используют уже почти 120 тыс. дебетовых бизнес-карт и это почти на 30% больше, чем годом ранее. Сбер постоянно совершенствует свои услуги и предлагает наиболее удобные условия для своих клиентов».
Отметим, что предприниматель может завести несколько карт, которыми смогут пользоваться другие сотрудники компании, при этом руководитель сможет устанавливать лимиты и контролировать траты.
Бизнес-карты привязаны к расчётному счёту предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. С дебетовой бизнес-картой можно также быстро и просто совершать расчёты с партнёрами, благодаря мгновенным переводам. Оплачивать любые расходы с бизнес-картой можно круглосуточно. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
03.08.2022 08:29
Экономика 03.08.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.08.2022 15:50
Экономика 02.08.2022 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.08.2022 14:46
Экономика 02.08.2022 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.08.2022 13:13
Экономика 02.08.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.08.2022 11:19
Экономика 02.08.2022 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.08.2022 09:07
Экономика 02.08.2022 09:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 21:11
Экономика 01.08.2022 21:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 15:30
Экономика 01.08.2022 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 13:53
Экономика 01.08.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.08.2022 13:08
Экономика 01.08.2022 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 13:05
Экономика 01.08.2022 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 11:50
Экономика 01.08.2022 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 10:16
Экономика 01.08.2022 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 10:01
Экономика 01.08.2022 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2022 09:09
Экономика 01.08.2022 09:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:34
Не умевший плавать школьник решил переплыть реку под Волгоградом и утонулСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде стоимость жилья выросла за 2 года в 1,5 разаСмотреть фотографии
09:52
Под Волгоградом пробка растянулась на 4 километра из-за лобового ДТПСмотреть фотографии
08:29
Волгоградские предпенсионеры хотят работать прорабами и бухгалтерамиСмотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области увеличат траты на беженцев из ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
22:57
Под Волгоградом простились с погибшим в Сирии 34-летним десантникомСмотреть фотографии
21:13
На 61-м году жизни умер экс-глава детской колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:38
Плесень, пепелище и дыры в потолке: в Волгограде в горевшем четыре раза общежитии остаются жить людиСмотреть фотографии
19:56
Волгоград в августе примет XI Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»Смотреть фотографии
18:42
Так рождаются свалки: под Волгоградом работа мусорщика-нелегала попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Волгоградская область организует отдых детей из подшефного района ЛНРСмотреть фотографии
17:55
«Напомнил, чтобы я готовила гробы»: сестра убитого риелтора заявила о новых угрозах Мелконяна из СИЗОСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области жителей станицы поили зеленой водой из рекиСмотреть фотографии
17:35
В перинатальном центре Волгограда попросили не толпиться из-за угрозы COVID-19Смотреть фотографии
17:25
«Спрашивал у прохожих, где он живет»: в Волгограде полицейские вернули домой потерявшего память водителяСмотреть фотографии
16:23
Экстренное предупреждение на 2 августа выдало МЧС в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
Никто, кроме них: в Волгограде «войска дяди Васи» по-семейному отмечают день ВДВСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде 6-летнего мальчика не смогли обеспечить бесплатными игламиСмотреть фотографии
15:43
По делу Музраева выступит экс-мэр Волгограда ГребенниковСмотреть фотографии
15:10
На юге Волгограда разгорается война за управление многоквартирными домамиСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде ищут пропавшего 62-летнего мужчинуСмотреть фотографии
15:02
Центробанк развеял слухи о подорожании ОСАГО с 1 августаСмотреть фотографии
14:46
Под Волгоградом комбайнер с женой украли с поля 2 тонны пшеницыСмотреть фотографии
14:05
Два самовыдвиженца выбыли из борьбы за мандаты в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:33
На Ангарской в Волгограде ограничат движение из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
12:22
Волгоградца приговорили к 8 годам за зверское убийство зятя мотыгойСмотреть фотографии
12:19
«Он провернул схему?»: суд под Волгоградом лишил ребенка с синдромом Дауна алиментов на 2,5 млнСмотреть фотографии
12:15
«Актрисы» вышли на съемочную площадку — новый сериал покажут в 2023 годуСмотреть фотографии
12:10
Бить и протыкать ногтем: санврачи научили волгоградцев находить спелые арбузыСмотреть фотографии
12:01
«Сделал сальто»: в Волжском утонул спрыгнувший с моста мужчинаСмотреть фотографии
 