Экономика

Количество кредитных СберКарт в Поволжье менее чем за год выросло в 30 раз

Экономика 02.08.2022 14:46 Новости компаний
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02.08.2022 14:46 Новости компаний


В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях количество кредитных СберКарт увеличилось менее чем за год более чем в 30 раз и по итогам первого полугодия 2022 года оно превысило 467 тысяч штук. При этом доля кредитных СберКарт в общей численности кредитных карт Сбербанка составило 28%. Общий портфель кредитных карт Сбера в Поволжье на 1 июля превысил 75 млрд рублей. 
Самыми активными пользователями кредитными картами Сбербанка являются мужчины в возрасте от 22 до 59 лет и женщины от 22 до 54 лет – всего около 77%.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: 
«Кредитная СберКарта сегодня является одним из наиболее востребованных продуктов банка. Хочу отметить, что её уникальность подтверждают и профессионалы – кредитная СберКарта была признана самой выгодной кредиткой на российском рынке по версии Frank RG. Особенно важно, что нашу кредитную карту по достоинству оценили и наши клиенты, активно используя её в своих повседневных покупках». 
Кредитная СберКарта бесплатна в обслуживании, имеет длинный беспроцентный период 120 дней с простым принципом работы «месяц тратишь — три гасишь», одну из самых низких ставок на рынке на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных. 

Ранее сообщалось, что по итогам II квартала 2022 года в Волгоградской области около 59% покупок были оплачены безналичным способом. В целом в регионах Поволжья таким способом оплачивают более 50% покупок. Такие данные приводятся в совместном исследовании безналичных потребительских расходов в России лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс.



 

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