«Сделал сальто»: в Волжском утонул спрыгнувший с моста мужчина

Еще один человек погиб, спрыгнув с моста на острове Зеленый в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском следственном отделе СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне.

– 31-летний мужчина, спрыгнув с моста, пытался сделать сальто назад, однако при приземлении в реку Ахтуба разбился, упав на спину, – пояснили в следственном отделе.

По свидетельству знакомых мужчины, перед происшествием он употреблял спиртное в компании со своими друзьями.

Напомним, мост на острове Зеленый унес уже не одну жизнь. Здесь постоянно происходят несчастные случаи, однако отдыхающие продолжают прыгать с мостового перехода и нередко разбиваются насмерть.