ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца года





В рамках масштабной модернизации сети ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца 2022 года. Обновления затронут отделения в 40 городах, в том числе – Волгоград, Казань, Москву, Омск, Самару, Сочи, Тулу, Хабаровск, Ярославль.





Новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания. Отделения становятся центром финансовых знаний и услуг, где сотрудник выступает квалифицированным консультантом по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в digital-среду. Пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении банка.





Клиенты могут общаться с консультантами банка в любой удобной локации офиса. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания они проводят в офисе в среднем менее 15 минут. До 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам можно осуществить самостоятельно через ВТБ-Онлайн, до 95% всех операций с наличными – через банкоматы.





-Развитие сети отделений нового формата остается одной из стратегических задач для нас в этом году. С внедрением новых технологий мы меняем концепцию обслуживания и внутреннюю организацию пространства, повышая удобство персональных консультаций. Банковский офис становятся местом партнерского диалога, где клиентам удобно решать все финансовые задачи, а сотрудникам – максимально комфортно работать. Новые отделения полностью отвечают новым требованиям времени и обеспечивают клиентский опыт на стыке физического и цифрового пространства. Благодаря «умным технологиям» эффективность таких офисов на 40% выше по сравнению с прежними форматами. ВТБ в числе первых банков внедрил новый формат обслуживания клиентов и уже открыл десятки мультифункциональных точек по всей стране. До конца года нашим клиентам станут доступны еще 50 новых офисов, – отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.

ВТБ задает новый стандарт отделений, объединяя наиболее крупные клиентские потоки в офисы-флагманы. Первая точка такого формата начала работу в марте 2022 года в Ростове-на-Дону и стала одним из крупнейших банковских отделений в России. На площадке в 5 тысяч кв. м работают более 300 сотрудников. В сентябре ВТБ планирует открыть офис-флагман в Москве, в ноябре новый формат появится в Санкт-Петербурге.



