ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца года

Экономика 01.08.2022 15:30 Новости компаний
0
01.08.2022 15:30 Новости компаний
В рамках масштабной модернизации сети ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца 2022 года. Обновления затронут отделения в 40 городах, в том числе – Волгоград, Казань, Москву, Омск, Самару, Сочи, Тулу, Хабаровск, Ярославль.
Новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания. Отделения становятся центром финансовых знаний и услуг, где сотрудник выступает квалифицированным консультантом по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в digital-среду. Пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении банка.
Клиенты могут общаться с консультантами банка в любой удобной локации офиса. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания они проводят в офисе в среднем менее 15 минут. До 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам можно осуществить самостоятельно через ВТБ-Онлайн, до 95% всех операций с наличными – через банкоматы.
-Развитие сети отделений нового формата остается одной из стратегических задач для нас в этом году. С внедрением новых технологий мы меняем концепцию обслуживания и внутреннюю организацию пространства, повышая удобство персональных консультаций. Банковский офис становятся местом партнерского диалога, где клиентам удобно решать все финансовые задачи, а сотрудникам – максимально комфортно работать. Новые отделения полностью отвечают новым требованиям времени и обеспечивают клиентский опыт на стыке физического и цифрового пространства. Благодаря «умным технологиям» эффективность таких офисов на 40% выше по сравнению с прежними форматами. ВТБ в числе первых банков внедрил новый формат обслуживания клиентов и уже открыл десятки мультифункциональных точек по всей стране. До конца года нашим клиентам станут доступны еще 50 новых офисов, – отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.
ВТБ задает новый стандарт отделений, объединяя наиболее крупные клиентские потоки в офисы-флагманы. Первая точка такого формата начала работу в марте 2022 года в Ростове-на-Дону и стала одним из крупнейших банковских отделений в России. На площадке в 5 тысяч кв. м работают более 300 сотрудников. В сентябре ВТБ планирует открыть офис-флагман в Москве, в ноябре новый формат появится в Санкт-Петербурге.
В Волгограде нашли решение проблемы с упаковкой01.08.2022 13:53
Экономика 01.08.2022 13:53
С начала года Сбербанк выдал 111 млрд рублей ипотеки на приобретение готовых домов в рамках ИЖС01.08.2022 13:08
Экономика 01.08.2022 13:08
ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке01.08.2022 13:05
Экономика 01.08.2022 13:05
Банк «Открытие» стал ИТ-компанией01.08.2022 11:50
Экономика 01.08.2022 11:50
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%01.08.2022 10:16
Экономика 01.08.2022 10:16
В Волгоградской области почти 59% покупок оплачивают безналичным способом01.08.2022 10:01
Экономика 01.08.2022 10:01
Агентство «НКР» подтвердило Банку Уралсиб рейтинг на уровня A-.ru, повысив прогноз до «Позитивного»01.08.2022 09:09
Экономика 01.08.2022 09:09
За перемещениями волгоградцев проследят с помощью сотовой связи30.07.2022 20:03
Экономика 30.07.2022 20:03
ВТБ Лизинг расширяет возможности приобретения транспорта по программе «Экспресс лизинг»29.07.2022 14:32
Экономика 29.07.2022 14:32
SberPay QR вошёл в пакетное предложение крупнейшего производителя кассовых решений АТОЛ29.07.2022 12:42
Экономика 29.07.2022 12:42
ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными29.07.2022 10:42
Экономика 29.07.2022 10:42
«Росгосстрах» защитит здоровье работников цементного завода в Волгоградской области29.07.2022 10:35
Экономика 29.07.2022 10:35
Михаил Задорнов, «Открытие»: более половины продаж продуктов банка приходится на дистанционные каналы29.07.2022 09:58
Экономика 29.07.2022 09:58
Финансовый инструмент предпринимателя:кредитная бизнес-карта29.07.2022 09:52
Экономика 29.07.2022 09:52
Банк «Открытие» возобновляет выдачи автокредитов по программе льготного автокредитования29.07.2022 08:25
Экономика 29.07.2022 08:25