Под Волгоградом разработают проект взлетной полосы за 15 млн рублей

На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение инженерно-изыскательских работ и разработку проекта взлетно-посадочной полосы на территории аэроклуба «Юный ястреб» имени Героя СССР Александра Числова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектную документацию, работы на аэродроме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области оценены почти в 15 миллионов рублей.

Проектом предусмотрено оборудование взлетно-посадочной полосы протяженностью 1500 метров и шириной 35 метров, способной принимать воздушные суда Л-410, Л-29, Л-39, АН-2, ЯК-18, ЯК-52 и ЯК-55. Также должна быть обустроена площадка для стоянки 20 самолетов с ограждением.

Ширина рулежной дорожки — восемь метров. Ограждение по периметру аэроклуба протянется на семь километров. Также планируется место под четыре ангара размерами 140 на 40 метров.

Предусмотрена установка аэронавигационных огней, соответствующих данной категории ВПП, применяемых для взлета и посадки в ночное время суток. Приборы должны иметь возможность включения и отключения по запросу экипажа воздушного судна.

Тип покрытия полосы уточняется проектом. В документации изначально заявлен асфальтобетон.

Начальная цена объекта торгов — 14 961 620 рублей. Окончание подачи заявок от интересантов — 17 августа. Работы разбиты на несколько этапов. Выполнение полевых, камеральных и лабораторных работ с подготовкой технических отчетов должно быть выполнено с момента заключения контракта до 10 декабря 2022 года.

Следующий этап — разработка проектной документации, сметы и прохождение государственной экспертизы. Эти работы должны пройти в период с 11 декабря этого года по 31 июля 2023-го без учета времени прохождения государственной экспертизы.

Подготовка материалов для направления в государственную экспертизу, прохождение самой процедуры с получением заключения — до 20 октября 2023 года.

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