Экономика

Огромный участок земли в Волго-Ахтубинской пойме изымают для авиаклуба

Экономика 16.07.2022 20:29
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16.07.2022 20:29



Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области объявил о планируемом изъятии в Среднеахтубинском районе для государственных нужд земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества. 
Как сообщает ИА «Высота 102», земля изымается с целью размещения объекта транспорта регионального значения – «Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М.Числова».
Участок с кадастровым номером 34:28:070007:9 расположен вблизи рабочего поселка Средняя Ахтуба. Его площадь составляет 1063000 кв.м.



На этой территории, по сведения облкомимущества, расположены 11 нежилых строений со следами физического износа, некоторые находятся в разрушенном состоянии. 
- Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для государственных нужд Волгоградской области, а также подать заявление об учете прав на недвижимое имущество, в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения, - указывает ведомство.
Авиационно-спортивный клуб имени А.М. Числова в Среднеахтубинском районе, бывший клуб «Юный ястреб», продолжает развиваться. Ранее сообщалось, что модернизированная база авиаклуба станет учебно-методической площадкой военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард» — одного из 37-ми подобных центров по всей России. С инициативой об их создании выступил в марте 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения центра «Авангард» в Подмосковье.  
В августе 2020 года на площадке авиационно-спортивного клуба прошел масштабный международный военно-технический форум «Армия – 2020».

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