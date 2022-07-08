Известный слепой блогер Иван Ерхов прыгнет с парашютом под Волгоградом

В Волгоград приехал известный слепой блогер Иван Ерхов. Молодой человек начал терять зрение в 19 лет и к 25 годам полностью ослеп. Иван ведет блог о своей насыщенной жизни, в городе-герое планирует осуществить давнюю мечту — прыгнуть с парашютом.

В город на Волге 30-летний блогер привез документальный фильм о восхождении на Эльбрус. Как признается сам автор, несмотря на потерю зрения, он продолжает любить свою жизнь и мечтать, ставя себе все новые и новые цели. Фильм, который он представил волгоградцам — о преодолении трудностей на пути к мечте.

— В Волгограде я первый раз. Уже посетил Мамаев курган. Впечатлен, конечно. Волгоградцы оказали мне теплый прием. Признаюсь, не ожидал даже. Показ фильма прошло прекрасно! Невероятное количество приятной и вдохновляющей обратной связи от зрителей, — рассказал журналистам ИА «Высота 102» Иван Ерхов. — А завтра исполнится еще одна моя мечта.





Иван говорит, что региональные власти оказали ему содействие. 8июля в 7 утра на территории авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» имени Героя СССР Александра Числова в Среднеахтубинском районе состоится долгожданный прыжок.

По словам Ивана, прыжок будет выполнен с высоты 2200 метров с тандем-мастером, кандидатом в мастера спорта, призером соревнований Игорем Дымченко.

— Прыгаю я в первый раз. Хотя экстремальные виды спорта мне по душе, — поделился блогер. — Летал на дельтаплане, параплане, поднимался в горы, но… до сих пор не прыгнул с парашютом.

После прыжка в Волгограде Иван продолжит свой тур по городам России в поддержку своего документального фильма. Всего заявлено 14 городов. Блогер признался, что Волгоград он выбрал, потому что это город с великой историей и один из самых динамичных миллионников юга России.

Напомним, что возрожденная территория авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» является сегодня мощным кластером для гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, развития авиационных видов спорта, проведения военно-прикладных соревнований различного уровня, где каждый желающий может бросить вызов стихии и собственным страхам.

Фото и видео: Иван Ерхов