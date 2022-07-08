Общество

Известный слепой блогер Иван Ерхов прыгнет с парашютом под Волгоградом

Общество 08.07.2022 19:21
0
08.07.2022 19:21


В Волгоград приехал известный слепой блогер Иван Ерхов. Молодой человек начал терять зрение в 19 лет и к 25 годам полностью ослеп. Иван ведет блог о своей насыщенной жизни, в городе-герое планирует осуществить давнюю мечту — прыгнуть с парашютом. 

В город на Волге 30-летний блогер привез  документальный фильм о восхождении на Эльбрус. Как признается сам автор, несмотря на потерю зрения, он продолжает любить свою жизнь и мечтать, ставя себе все новые и новые цели. Фильм, который он представил волгоградцам — о преодолении трудностей на пути к мечте.  

— В Волгограде я первый раз. Уже посетил Мамаев курган. Впечатлен, конечно. Волгоградцы оказали мне теплый прием. Признаюсь, не ожидал даже. Показ фильма прошло прекрасно! Невероятное количество приятной и вдохновляющей обратной связи от зрителей, — рассказал журналистам ИА «Высота 102» Иван Ерхов. — А завтра исполнится еще одна моя мечта. 


Иван говорит, что региональные власти оказали ему содействие. 8июля в 7 утра на территории авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» имени Героя СССР Александра Числова в Среднеахтубинском районе состоится долгожданный прыжок. 

По словам Ивана, прыжок будет выполнен с высоты 2200 метров с тандем-мастером, кандидатом в мастера спорта, призером соревнований Игорем Дымченко.

— Прыгаю я в первый раз. Хотя экстремальные виды спорта мне по душе, — поделился блогер. — Летал на дельтаплане, параплане, поднимался в горы, но… до сих пор не прыгнул с парашютом.

После прыжка в Волгограде Иван продолжит свой тур по городам России в поддержку своего документального фильма. Всего заявлено 14 городов. Блогер признался, что Волгоград он выбрал, потому что это город с великой историей и один из самых динамичных миллионников юга России. 

Напомним, что возрожденная территория авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» является сегодня мощным кластером для гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, развития авиационных видов спорта, проведения военно-прикладных соревнований различного уровня, где каждый желающий может бросить вызов стихии и собственным страхам. 

Фото и видео: Иван Ерхов 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
08.07.2022 20:37
Общество 08.07.2022 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 19:46
Общество 08.07.2022 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 19:42
Общество 08.07.2022 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 19:03
Общество 08.07.2022 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 17:43
Общество 08.07.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 17:03
Общество 08.07.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 16:57
Общество 08.07.2022 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 16:02
Общество 08.07.2022 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 15:59
Общество 08.07.2022 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 15:40
Общество 08.07.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 15:38
Общество 08.07.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.07.2022 14:31
Общество 08.07.2022 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 14:12
Общество 08.07.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 13:23
Общество 08.07.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 12:04
Общество 08.07.2022 12:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:37
Заброшенный Дом печати в Волгограде отказались покупать за 86 миллионовСмотреть фотографии
19:46
В центре Волгограда в выходные ограничат движение транспортаСмотреть фотографии
19:42
В двух районах Волгограда 9 июля отключат электричествоСмотреть фотографии
19:21
Известный слепой блогер Иван Ерхов прыгнет с парашютом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:03
Загораете даже в офисе: косметолог дала волгоградцам неожиданный советСмотреть фотографии
17:57
«Мне приказали жечь»: тракториста из Волгоградской области сделали виновником контролируемого пожараСмотреть фотографии
17:43
Руководитель волгоградского УФАС опроверг фейк о своей отставкеСмотреть фотографии
17:28
Облсуд огласил свой вердикт приставу, которая лишила мать с детьми квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:03
По делу волгоградского общественника о порче «Дома с лебедями» назначена экспертизаСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде залатали прохудившийся водопровод на улице ЗемлячкиСмотреть фотографии
16:43
На въезде в Волгоград задержан «ЗИЛ», набитый веществом для производства взрывчаткиСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде 24-летний иностранец погиб после запуска насосаСмотреть фотографии
16:02
Самолет из Минвод прибыл в Волгоград с опозданием из-за неисправностиСмотреть фотографии
15:59
Молодежный кумир перед патриотическим концертом в Волжском потребовал 10 пар импортных носковСмотреть фотографии
15:40
В среднестатистической семье волгоградцев насчитали меньше 3 человекСмотреть фотографии
15:38
Россияне оценили свои шансы стать миллионерамиСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде устраняют течь на водопроводе по улице ЗемлячкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Аферисты в Волгограде требовали с предприятий зарплатные долги по судебным приказамСмотреть фотографии
14:31
Воздух в Волгоградской области 10 июля раскалится до +38 градусовСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде Бочаров вручил многодетным семьям орден «Родительская слава»Смотреть фотографии
14:09
В Волгограде осудили экс-оперативников за вымогательство 1 млн рублейСмотреть фотографии
13:24
«Дорога ошибок не прощает»: волгоградский полицейский о беспечных родителях и подростках за рулемСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области производили копченую грудинку из мяса с антибиотикамиСмотреть фотографии
12:50
В Волжском водитель «четырнадцатой» устроил ДТП с перевертышемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
«Специально поджигают?»: в Волгограде за один день загорелись два расселенных аварийных домаСмотреть фотографии
12:04
«Шел один по трассе»: под Волгоградом нашли пропавшего подростка из Саратовской областиСмотреть фотографии
11:50
В Поволжье семейную ипотеку от Сбербанка чаще оформляют семьи в возрасте от 31 до 35 летСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде таксист умер в присутствии пассажираСмотреть фотографии
11:29
Управленцам и продавцам легче всего найти работу в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:55
Погибли два человека: под Волгоградом мотоцикл влетел в столбСмотреть фотографии
 