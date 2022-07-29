Происшествия

В Волгоградской области иностранцу не дали незаконно пересечь границу

Происшествия 29.07.2022 08:33
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29.07.2022 08:33



Сотрудниками пограничного управления ФСБ по Волгоградской области задержан гражданин одной из республик Средней Азии. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, мужчина пытался выйти на посредников, чтобы  незаконно пересечь границу. Осуществить задуманное ему не удалось. 

Иностранцу было  объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. По решению суда мужчина будет принудительно депортирован за пределы РФ. 

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