







Сотрудниками пограничного управления ФСБ по Волгоградской области задержан гражданин одной из республик Средней Азии. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, мужчина пытался выйти на посредников, чтобы незаконно пересечь границу. Осуществить задуманное ему не удалось.





Иностранцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. По решению суда мужчина будет принудительно депортирован за пределы РФ.



