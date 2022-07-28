Общество

Всё в упадке: в Волгограде популярный во времена СССР турвокзал продают с молотка

Общество 28.07.2022 14:34
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28.07.2022 14:34


Неиспользуемый туристический вокзал в центре Волгограда, который пришел в упадок еще в 90-е годы, выставили на торги за 142,7 миллиона рублей - это начальная цена аукциона. Как сообщили ИА «Высота 102» на федеральной электронной площадке РТС-тендер, в составе лота два объекта туристического вокзала: нежилое здание площадью 2881,6 кв.м. и сооружение-платформа площадью 3089, 2 кв.м, расположенных по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, 23.


Здание находится в собственности АО «Железнодорожная торговая компания», а платформа с 12 марта 2004 года принадлежит ОАО «Российские железные дороги». 


Победителем аукциона станет участник, который предложит наибольшую цену. Итоги подведут 22 августа на площадке РТС-тендер.


СправкаТуристический вокзал в Волгограде считается символом советской эпохи. Он был построен в 1972 году и был очень популярен во времена СССР. Здесь принимали поезда с туристами, которые прибывали в город-герой со всех уголков Советского Союза. Выполненное в стиле псевдоконструктивизма здание украшает огромное мозаичное панно «Мир вам». В 90-е годы после распада СССР туристический поток иссяк, турвокзал постепенно пришел в упадок. Здание вокзала давно сдается под офисы различным организациям, в основном барам, магазинам и автомойкам. Территория с путями используется для отстоя электропоездов. 


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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