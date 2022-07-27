В Волгограде оперативно нашли пропавшую днем 7-летнюю девочку

В Волгограде в результате оперативных действий полиции и общественности удалось всего за несколько часов отыскать 7-летнюю девочку, которая днем ​27 июля​ ушла из дома в Тракторозаводском районе и бесследно пропала.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок был обнаружен в одном из парков.

– На установление местонахождения несовершеннолетней были ориентированы наряды и патрули полиции, общественность.

В результате проведенной работы местонахождение ребенка было установлено в парке аттракционов в микрорайоне Спартановки, – сообщили информагентству в региональном управлении МВД России.

Как рассказала полицейским сама девочка, днем она попросту решила погулять и отправилась в парк. В ближайшее время ребенок будет передан родителям. В ГУ МВД России по региону уточняют, что с ней работают​ следователи и инспекторы по делам несовершеннолетних.

– Преступлений в отношении малолетней не совершено, – сообщают полицейские.