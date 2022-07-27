В Волгограде вышла из дома и бесследно пропала 7-летняя девочка





Полиция Волгограда разыскивает 7-летнюю Полину К. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, девочка сегодня, 27 июля, днем ушла из дома в Тракторозаводском районе и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 122 см., худощавого телосложения, волосы темные, стрижка каре, глаза карие.

Была одета: в синюю футболку, черные шорты с белыми полосками.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщать информацию по телефонам полиции:

8 (8442) 93-01-11- дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду или 02;

8 (8442) 93-74-53 - дежурная часть отдела полиции № 1 (Тракторозаводский район) Управления МВД России по городу Волгограду;

+79044040664 - инспектор по делам несовершеннолетних.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области