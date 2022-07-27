Федеральные новости

В РПН рассказали, с чем связан рост заболеваемости COVID-19

Федеральные новости 27.07.2022 18:19
0
27.07.2022 18:19


В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост инфицирования коронавирусом в России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, на сегодня, 27 июля, по стране зарегистрировано 9027 случаев заражения, когда днем ранее фиксировали лишь 6183 факта болезни. 

— Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением новых вариантов «омикрона» — ВА.4 и ВА.5, — цитирует информагентство замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Пост с заявлением специалиста опубликован в официальном телеграм-канале РПН. Россиян призывают соблюдать профилактические меры. Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендовано пользоваться защитными маски в общественных местах, а также антисептиками. Помимо этого, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые шесть месяцев. 

По информации федерального оперативного штаба, увеличилось по стране и число госпитализаций с подтвержденной ковид-инфекцией. За сутки в больницы попали 1628 человек. Два дня назад в стационарах оказались всего 759 заболевших. На 27 июля в РФ зарегистрировано 36 смертей от ковид-19. Днем ранее от вируса скончались 47 человек. 

В Волгоградской области, согласно статданным регионального оперштаба, по состоянию на 27 июля также выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией — отмечено 34 случая. Двумя днями ранее всего 19 человек оказались на больничных койках. На сегодня от ковид-инфекции скончался один волгоградец. Последний раз смерть от ковид-19 фиксировалась 23 июля — скончался один человек.

Читайте также: 

52-летний волгоградец с болезнью легких умер от коронавируса

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Федеральные новости
25.07.2022 12:53
Федеральные новости 25.07.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2022 22:38
Федеральные новости 22.07.2022 22:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2022 11:24
Федеральные новости 18.07.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.07.2022 10:41
Федеральные новости 12.07.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2022 22:06
Федеральные новости 22.06.2022 22:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2022 10:02
Федеральные новости 17.06.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.06.2022 17:02
Федеральные новости 15.06.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.06.2022 11:01
Федеральные новости 15.06.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.06.2022 12:00
Федеральные новости 10.06.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.06.2022 10:56
Федеральные новости 03.06.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.05.2022 15:27
Федеральные новости 31.05.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.05.2022 11:31
Федеральные новости 31.05.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.05.2022 16:45
Федеральные новости 24.05.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.05.2022 12:38
Федеральные новости 22.05.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.05.2022 13:53
Федеральные новости 20.05.2022 13:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:38
«Дешевле только даром»: в Волгограде цены на капусту рухнули до 13 рублейСмотреть фотографии
18:59
Волгоградские чиновники скрыли доходы на общую сумму более 20 млн рублейСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде оперативно нашли пропавшую днем 7-летнюю девочкуСмотреть фотографии
18:19
В РПН рассказали, с чем связан рост заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
17:22
Путин вспомнил актуальную для Волгоградской области проблемуСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области изменят расписание пригородного поездаСмотреть фотографии
16:51
52-летний волгоградец с болезнью легких умер от коронавирусаСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде вышла из дома и бесследно пропала 7-летняя девочкаСмотреть фотографии
16:17
Пан или «прапан»: в колонию Камышина пытались пронести баллон с сюрпризомСмотреть фотографии
15:47
Власти Волгограда предложили увековечить память участников СВО на ДонбассеСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде вслед за торговыми центрами эвакуировали и все судыСмотреть фотографии
15:29
Директора водоканала в Котово накажут за загрязнение реки Малая КазанкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Вывезли, но не всё: токсичную свалку в Дубовке подчистят за нерадивым подрядчикомСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
14:40
В хуторе Волгоградской области продают хибару с уличным туалетом за 200 миллионовСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде подпольное казино маскировали под кафеСмотреть фотографии
14:08
билайн предлагает скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет и ТВСмотреть фотографии
13:56
«Любим и будем любить свою родину»: скандальная группа Little Big отменила концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:30
Два миллиона творят чудеса: в Волгограде наконец-то нашли подрядчика для ремонта Ворошиловского райсудаСмотреть фотографии
13:28
Депутаты Волгоградской облдумы закупают полотенца к победе в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
13:03
«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 2022Смотреть фотографии
12:25
Бывший футболист и ректор волгоградского вуза скончался на 87-ом году жизниСмотреть фотографии
12:22
Каракурты с начала лета покусали уже 12 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде на два дня отключили горячую воду на четырех улицахСмотреть фотографии
11:33
«Горюем и мы, и горожане»: магазин дешевой одежды откроют на Центральном рынке уже в августеСмотреть фотографии
11:05
Матч волгоградского «Ротора» и «Форте» признали рекордным по посещаемостиСмотреть фотографии
10:54
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после ДТП с трактором скончался 52-летний мотоциклистСмотреть фотографии
10:51
«Дядя Ваня» крепко обосновался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Опасное сливочное масло ищут в волгоградских магазинахСмотреть фотографии
 