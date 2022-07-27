В РПН рассказали, с чем связан рост заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост инфицирования коронавирусом в России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, на сегодня, 27 июля, по стране зарегистрировано 9027 случаев заражения, когда днем ранее фиксировали лишь 6183 факта болезни.

— Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением новых вариантов «омикрона» — ВА.4 и ВА.5, — цитирует информагентство замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Пост с заявлением специалиста опубликован в официальном телеграм-канале РПН. Россиян призывают соблюдать профилактические меры. Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендовано пользоваться защитными маски в общественных местах, а также антисептиками. Помимо этого, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые шесть месяцев.

По информации федерального оперативного штаба, увеличилось по стране и число госпитализаций с подтвержденной ковид-инфекцией. За сутки в больницы попали 1628 человек. Два дня назад в стационарах оказались всего 759 заболевших. На 27 июля в РФ зарегистрировано 36 смертей от ковид-19. Днем ранее от вируса скончались 47 человек.

В Волгоградской области, согласно статданным регионального оперштаба, по состоянию на 27 июля также выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией — отмечено 34 случая. Двумя днями ранее всего 19 человек оказались на больничных койках. На сегодня от ковид-инфекции скончался один волгоградец. Последний раз смерть от ковид-19 фиксировалась 23 июля — скончался один человек.

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