Общество

Волгоградцев предупредили о малых магнитных бурях 4 и 5 января

Общество 03.01.2025 20:51
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03.01.2025 20:51


Волгоградцев ожидают магнитные бури 4 и 5 января. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз геомагнитной обстановки, жители могут почувствовать головную боль или бессонницу уже в первые часы 4 января. Также в течение почти всего следующего дня, 5 января, будут наблюдаться малые магнитные бури.
В последующие дни, 7 и 8 января, геомагнитная обстановка в регионе будет спокойной.
Напомним, в последние часы прошлого года на солнце произошли две сильные вспышки. Ожидались не только магнитные бури, но и северное сияние, вызванное выбросом плазмы. Жители Волгоградской области могли наблюдать в последние дни малиновые закаты, вызванные астрономическим явлением.
Фото V102.RU

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