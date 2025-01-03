Волгоградцев предупредили о малых магнитных бурях 4 и 5 января

Волгоградцев ожидают магнитные бури 4 и 5 января. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз геомагнитной обстановки, жители могут почувствовать головную боль или бессонницу уже в первые часы 4 января. Также в течение почти всего следующего дня, 5 января, будут наблюдаться малые магнитные бури.
В последующие дни, 7 и 8 января, геомагнитная обстановка в регионе будет спокойной.
Напомним, в последние часы прошлого года на солнце произошли две сильные вспышки. Ожидались не только магнитные бури, но и северное сияние, вызванное выбросом плазмы. Жители Волгоградской области могли наблюдать в последние дни малиновые закаты, вызванные астрономическим явлением.
Фото V102.RU