



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание с оперативным штабом по вопросам функционирования систем жизнеобеспечения на территории муниципальных образований Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации региона, были заслушаны доклады ответственных должностных лиц. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание с оперативным штабом по вопросам функционирования систем жизнеобеспечения на территории муниципальных образований Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации региона, были заслушаны доклады ответственных должностных лиц.

Андрей Бочаров обратил особое внимание не только на задачи, связанные с оперативным реагированием на возможные осложнения ситуации, но и на действия подчиненных. В частности, были подняты вопросы своевременного оповещения населения в этот период о действиях по устранению проблемных вопросов, ходе работ и сроках их окончания, а также обеспечение жителей товарами первой необходимости.Напомним, накануне, 2 января, в Котово устранили очередную аварию на водоводе после вмешательства региональных властей. До этого жители жаловались на безобразную организацию подвоза воды, нехватку ее в магазинах, а также на недостаток информации от местных властей касательно хода работ по устранению аварии.