«Больше не повторится»: в Волгоградской области первые нарушители попались на запуске фейерверков

Так, 37-летний житель региона попался на использовании фейерверка во дворе одного из многоквартирных домов. 50-летний гражданин понесет наказание за запуск пиротехнического изделия 3 класса на придомовой территории.
Не избежать суда и 43-летнему жителю Волгограда за запуск фейерверка, состоящего из 25 залпов. А 44-летний мужчина взрывал петарды около жилых домов.
И это только ряд примеров за последние сутки. Среди тех, на кого составлены материалы, — как жители областного центра, так и муниципальных районов области. Большинство в содеянном сразу же раскаиваются и обещают впредь так не делать.
Напомним, что по решению постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области и регионального оперштаба ограничения на применение гражданами и организациями пиротехнических изделий на территории Волгоградской области действует с 29 декабря по 8 января включительно. Жителям региона разрешено использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Для нарушителей предусмотрены штрафы. Для граждан - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц от 10 до 20 тыс. рублей; для юрлиц от 20 до 50 тыс. рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются. Например, для граждан они возрастают от 3 до 5 тысяч рублей.
Между тем, в новогоднюю ночь запрет на использование фейерверков и салютов массово нарушали во всех районах Волгограда. Звучала канонада от мощных залпов, а все небо над городом озаряли вспышки от запуска пиротехники.