Жителям Котово пообещали перерасчет платы за воду





Жителям Котово Волгоградской области пообещали перерасчет платы за воду, вместо которой на протяжении нескольких дней они видели грязную жижу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу Котовского района Олега Кузьмина, такое решение было принято на заседании оперативного штаба после ликвидации последствий аварии на водоводе. Жителям Котово Волгоградской области пообещали перерасчет платы за воду, вместо которой на протяжении нескольких дней они видели грязную жижу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу Котовского района Олега Кузьмина, такое решение было принято на заседании оперативного штаба после ликвидации последствий аварии на водоводе.

говорится в заявлении главы.Напомним, жителям Котово пришлось прожить несколько дней без воды из-за аварии на водоводе, случившейся 28 декабря. После ее устранения на водопроводе Филино-Котово произошли новые порывы. Накануне, когда у людей заканчивалось терпение, в ситуацию вмешались региональные власти. Только после этого, наконец, людям стали подвозить не только техническую воду, но и питьевую большим количеством техники, чем было в первые дни.Котовчане также требовали перерасчета платы за так называемую воду, которая текла из кранов в эти дни. По словам горожан, грязь забивала фильтры и портила сантехнику.