Общество

Жителям Котово пообещали перерасчет платы за воду

Общество 03.01.2025 11:48
0
03.01.2025 11:48


Жителям Котово Волгоградской области пообещали перерасчет платы за воду, вместо которой на протяжении нескольких дней они  видели грязную жижу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу Котовского района Олега Кузьмина, такое решение было принято на заседании оперативного штаба после ликвидации последствий аварии на водоводе.
- Для получения дополнительной информации и перерасчёта необходимо обратиться в Котово-водоканал, - говорится в заявлении главы.
Напомним, жителям Котово пришлось прожить несколько дней без воды из-за аварии на водоводе, случившейся 28 декабря. После ее устранения на водопроводе Филино-Котово произошли новые порывы. Накануне, когда у людей заканчивалось терпение, в ситуацию вмешались региональные власти. Только после этого, наконец, людям стали подвозить не только техническую воду, но и питьевую большим количеством техники, чем было в первые дни.
Котовчане также требовали перерасчета платы за так называемую воду, которая текла из кранов в эти дни. По словам горожан, грязь забивала фильтры и портила сантехнику.
Фото: Олег Кузьмин t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.01.2025 16:07
Общество 03.01.2025 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 14:52
Общество 03.01.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 13:59
Общество 03.01.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 12:58
Общество 03.01.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 12:25
Общество 03.01.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 11:57
Общество 03.01.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 10:27
Общество 03.01.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 09:37
Общество 03.01.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 09:19
Общество 03.01.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 08:39
Общество 03.01.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 08:30
Общество 03.01.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2025 07:38
Общество 03.01.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 21:14
Общество 02.01.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 20:27
Общество 02.01.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2025 19:58
Общество 02.01.2025 19:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:07
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью тренера Евгения ТрофимоваСмотреть фотографии
15:50
Причиной аварийной посадки борта Волгоград-Екатеринбург стал отказ левого двигателяСмотреть фотографии
14:52
В ЦПКиО Волгограда спасают ледовый каток от +10Смотреть фотографии
13:59
«Он был вторым отцом»: в Волгограде умер знаменитый тренер Елены Исинбаевой Евгений ТрофимовСмотреть фотографии
12:58
Андрей Бочаров распорядился выделить средства на водовод в КотовоСмотреть фотографии
12:43
УФСБ опубликовало аудиозапись реального разговора с украинским мошенникомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Под Волгоградом умерла 101-летняя участница Сталинградской битвы Мария Степановна СедлецкаяСмотреть фотографии
11:57
Андрей Бочаров потребовал от чиновников гласности при ликвидации коммунальных аварийСмотреть фотографии
11:48
Жителям Котово пообещали перерасчет платы за водуСмотреть фотографии
11:26
В пятиэтажке Волгограда вспыхнула газовая колонкаСмотреть фотографии
11:00
Демобилизованным участникам СВО обеспечат реабилитациюСмотреть фотографии
10:27
«Тихо похоронили на Новый год»: основатель медиа-империи «Все для Вас» Александр Меркулов скончался после болезниСмотреть фотографии
09:37
Жители Котово требуют перерасчета за неделю мучений без водыСмотреть фотографии
09:19
Сошла с ума погода? В Волгоградской области 3 января потеплеет до +10Смотреть фотографии
08:39
Бочаров сообщил о ликвидации беспилотника в Городищенском районе регионаСмотреть фотографии
08:30
Минобороны РФ: над Волгоградской областью уничтожили один беспилотникСмотреть фотографии
07:38
Резервный борт вывез в Екатеринбург застрявших в аэропорту Волгограда пассажировСмотреть фотографии
22:37
Самолет в Екатеринбург после вылета экстренно вернулся в аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде новые сосны на ул. Рокоссовского слегли под штормовым ветромСмотреть фотографииCмотреть видео
20:43
Был слышен хлопок: на севере Волгограда выгорела ГАЗельСмотреть фотографииCмотреть видео
20:27
«На кону – удача и радость»: психотерапевт – о том, почему многие волгоградцы верят астропрогнозамСмотреть фотографии
19:58
Депутат первого созыва Госдумы РФ Владимир Косых скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:35
А вода придет уже завтра: в Котово сообщили об устранении аварии на водоводеСмотреть фотографии
19:12
Госдума рассмотрит законопроект о запрете вывесок на иностранных языкахСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде открылся пункт приема наскучивших волгоградцам ёлокСмотреть фотографии
17:29
Рабочие завершают ремонт на аварийном водоводе под КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Пособие одиноким волгоградцам с 1 января подняли на 10 рублейСмотреть фотографии
16:17
Штормовой ветер раскидал по пр. Ленина в Волгограде стройматериалы для капремонтаСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области простятся с погибшим Александром Диканевым Смотреть фотографии
15:43
Осужденный в Волгограде за махинации экс-глава КДМ Васин записал видео в зоне СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
 