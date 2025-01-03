Жителям Котово пообещали перерасчет платы за воду

Напомним, жителям Котово пришлось прожить несколько дней без воды из-за аварии на водоводе, случившейся 28 декабря. После ее устранения на водопроводе Филино-Котово произошли новые порывы. Накануне, когда у людей заканчивалось терпение, в ситуацию вмешались региональные власти. Только после этого, наконец, людям стали подвозить не только техническую воду, но и питьевую большим количеством техники, чем было в первые дни.
Котовчане также требовали перерасчета платы за так называемую воду, которая текла из кранов в эти дни. По словам горожан, грязь забивала фильтры и портила сантехнику.
Фото: Олег Кузьмин t.me