Погода вновь приготовила сюрпризы жителям Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМC, после «весеннего» потепления до +10 столбик термометра в ближайшие дни покажет уже -10 градусов. Также жителей региона уже сегодня, 4 января, снова ждет испытание сильным ветром.

- Ночью местами небольшой дождь. Утром и днем осадки (дождь, дождь со снегом, мокрый снег), местами сильный снег, метель. Утром и днем в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, - рассказали в Волгоградском гидрометцентре. - Утром и днем местами порывы 17-22 м/с.

В районах области 4 января еще будет тепло: ночью +1…+6º; днем +5...+10º, в отдельных северо- западных районах -1...+4º. А уже 5 января температура начнет снижаться: ночью -2…-7º; днем +1...-4º.

В понедельник, 6 января, ночью будет уже -5…-10º; днем -1…-6º.

В Волгограде на выходных 4 и 5 января прогнозируют осадки. В субботу, 4 января, утром и днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, утром и днем порывы 17-22 м/с. Ночью ожидается +2…+4º; днем +6…+8º.

В воскресенье, 5 января, заметно похолодает. Ночью синоптики обещают дождь со снегом и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха в ночные часы упадет до -2…-4º; днем 0…-2º.

Фото из архива V102.RU