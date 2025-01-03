Под Волгоградом прошел митинг в память об освобождении района

Общество 03.01.2025 18:46
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03.01.2025 18:46
У братской могилы в парке Победы рабочего поселка Чернышковского Волгоградской области прошёл митинг, посвящённый 82-й годовщине со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципалитета.В памятном мероприятии приняли участие руководство района, представители трудовых коллективов, общественности, «Движения Первых», воспитанники военно-патриотического клуба, юнармейцы, жители.
Участники митинга почтили память погибших защитников минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.А специалисты Центра физической культуры, спорта и молодёжной политики и волонтеры отряда «Исток» провели акцию «Письмо в прошлое».
Справка. Чернышковский район одним из первых в Сталинградской области встретил врагов 17 июля 1942 года. В ночь со 2 на 3 января 1943 года район был освобожден. В братской могиле советских воинов, погибших за освобождение района, захоронен 191 известный военнослужащий. Памятник установлен в 1971 году. На мемориале выбита надпись: «Бессмертием и ратным подвигом вы миру, мир спасли».Фото администрации Чернышковского района VK.com
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