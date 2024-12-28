Правительство РФ лишило мошенников голоса

При этом решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, применяют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
Федеральные новости 28.12.2024 10:22
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28.12.2024 10:22
При этом решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, применяют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на постановление кабмина. Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи.Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи.
При этом решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, применяют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
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