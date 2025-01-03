В Волгограде провалились аукционы на перевозки по 10 популярным автобусным маршрутам





Неожиданно завершились аукционы на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по самым популярным автобусным маршрутам в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, по результатам проведенных 11 аукционов, размещенных департаментом городского хозяйства мэрии, найти перевозчика удалось лишь по одному маршруту. На остальные не было подано ни одной заявки. Неожиданно завершились аукционы на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по самым популярным автобусным маршрутам в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, по результатам проведенных 11 аукционов, размещенных департаментом городского хозяйства мэрии, найти перевозчика удалось лишь по одному маршруту. На остальные не было подано ни одной заявки.

В частности, удалось найти перевозчика только на маршрут №89э «ЖД Вокзал- Пос.Песчанка» за 4,4 млн рублей. При этом не оказалось желающих работать по автобусным маршрутам №2 «Ж.Д. Вокзал - Комплекс «Юбилейный» (6,9 млн), № 21 «Ж.Д.Вокзал - П.ГЭС» (4,5 млн), №22 «ЖД Больница - Пл.им.Ленина» (3,4), № 5А «Родниковая Долина - Химзавод» (4,2 млн), № 85 «Жилгородок-Родниковая Долина» (8,6 млн), №15 «Ул. Тополевая -Ж.Д. Вокзал» (4,2 млн), №77 «Комплекс «Юбилейный» - ТРК «Мармелад» (7,3 млн), № 52э «ЖД Вокзал - П.Майский».Также провалились аукционы на перевозки по двум троллейбусным маршрутам - № 8а «Поселок ГЭС - Рынок «Тулака» (6,8 млн) и 10а «Жилгородок - Спартановка» (4,7 млн).Согласно технической документации, аукционы объявлялись на оказание услуг по перевозкам пассажиров на февраль 2025 года. Так что, вполне вероятно, что закупки будут размещены повторно.