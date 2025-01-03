Под Волгоградом умерла 101-летняя участница Сталинградской битвы Мария Степановна Седлецкая





Печальную новость сообщили в администрации Камышина Волгоградской области, сегодня, 3 января. На 102-м году жизни умерла Мария Степановна Седлецкая, ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы. Печальную новость сообщили в администрации Камышина Волгоградской области, сегодня, 3 января. На 102-м году жизни умерла Мария Степановна Седлецкая, ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы.

В послевоенной жизни она работала медсестрой, имела награды и за мирный труд. В послевоенной жизни она работала медсестрой, имела награды и за мирный труд.

Мэр Камышина Станислав Зинченко выразил соболезнование родным Марии Степановны.

Мэр Камышина Станислав Зинченко выразил соболезнование родным Марии Степановны.

Как передает ИА «Высота 102», Мария Степановна родилась в Луганской области. Война застала ее в Донецке, где училась на медсестру.Вместе с другими мирными жителями она эвакуировалась сначала в Ворошиловград, потом - дальше на восток. Во время эвакуации Мария Степановна попала под бомбежку, была контужена.А потом она приняла решение пойти защищать Родину и была принята в медсанбат стрелковой дивизии.В рядах Красной Армии она дошла до Сталинграда, где шли ожесточенные бои. Участвовала в форсировании Днепра в декабре 1943 года, в боях под Кёнигсбергом, в форсировании реки Вислы и боях под Берлином.Мария Степановна Седлецкая награждена «За оборону Сталинграда»,«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также медалью Жукова.