Под Волгоградом умерла 101-летняя участница Сталинградской битвы Мария Степановна Седлецкая

Вместе с другими мирными жителями она эвакуировалась сначала в Ворошиловград, потом - дальше на восток. Во время эвакуации Мария Степановна попала под бомбежку, была контужена.
А потом она приняла решение пойти защищать Родину и была принята в медсанбат стрелковой дивизии.
В рядах Красной Армии она дошла до Сталинграда, где шли ожесточенные бои. Участвовала в форсировании Днепра в декабре 1943 года, в боях под Кёнигсбергом, в форсировании реки Вислы и боях под Берлином.
Мария Степановна Седлецкая награждена «За оборону Сталинграда»,«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также медалью Жукова.