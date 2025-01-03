В Котово объяснили отсутствие воды в некоторых домах

Глава Котовского района Олег Кузьмин, между тем, заявил, что наполнение системы водоснабжения продолжается.
- По данным на 20:00 ч. 3 января давление уже 1,9 бар и оно продолжает расти. Процесс может идти медленнее из-за массового слива воды, поэтому рекомендуется не набирать её с запасом. Постепенно вода появится у всех котовчан, - заверил чиновник.
В то же время подвоз питьевой и технической воды горожанам продолжается, говорится в сообщении руководителя района.
Напомним, жители Котово фактически неделю оставались без воды. Накануне на водоводе Филино-Котово устранили очередную аварию. В городе был развернут оперативный штаб с участием региональных структур, на помощь в доставке воды в Котово прибыли цистерны на колесах из других районов.
Сегодня стало известно о решении губернатора Волгоградской области выделить средства на подготовку нового этапа строительства водовода. В прошлом году было заменено 11 километров труб за 632 миллиона рублей.
Фото Единый портал ЖКХ администраций Котово и Котовского района