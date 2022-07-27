52-летний волгоградец с болезнью легких умер от коронавируса









52-летний житель Волгограда, заразившийся коронавирусом, скончался в реанимации инфекционного стационара. О смерти мужчины сообщил сегодня, 27 июля, региональный оперштаб. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, мужчина страдал хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы.





Волгоградец вызвал скорую помощь после того, как ему стало совсем плохо. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.





Всего, по данным оперштаба, в Волгоградской области за прошедшие сутки было выявлено 83 новых заболевших коронавирусом.