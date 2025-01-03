«Он был вторым отцом»: в Волгограде умер знаменитый тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов

Огромный труд Евгения Трофимова отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно, добавили в организации.
Теплые слова в адрес своего бывшего тренера опубликовала и Елена Исинбаева в своих соцсетях.
- Сегодня с огромной болью я сообщаю Вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом — Трофимова Евгения Васильевича. Евгений Васильевич был не просто моим тренером, он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила. Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером, никогда не отчаивался, если что-то не получалось, он объяснял каждую неудачу с точки зрения логики и глубокого анализа и настраивал на тренировочный процесс снова. Для него было важно не количество рекордов и побед, а воспитание достойного, сильного и успешного человека. Он был педагогом с большой буквы, - написала Елена.