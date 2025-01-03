Общество

«Он был вторым отцом»: в Волгограде умер знаменитый тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов

Общество 03.01.2025 13:59
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03.01.2025 13:59


Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов. Печальную новость сообщили в Федерации легкой атлетики, передает V102.RU.
Евгений Трофимов воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, которые много раз выигрывали медали чемпионатов СССР и России. Но самой известной его ученицей является, конечно, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжке с шестом Елена Исинбаева.
Огромный труд Евгения Трофимова отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно, добавили в организации.
Теплые слова в адрес своего бывшего тренера опубликовала и Елена Исинбаева в своих соцсетях.
- Сегодня с огромной болью я сообщаю Вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом — Трофимова Евгения Васильевича. Евгений Васильевич был не просто моим тренером, он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила. Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером, никогда не отчаивался, если что-то не получалось, он объяснял каждую неудачу с точки зрения логики и глубокого анализа и настраивал на тренировочный процесс снова. Для него было важно не количество рекордов и побед, а воспитание достойного, сильного и успешного человека. Он был педагогом с большой буквы, - написала Елена.

- Сегодня я скорблю вместе с его супругой Тамарой Федоровной, которая поддерживала нас с Евгением Васильевичем на каждой тренировке и вне её, заботилась о нас, веселила и смягчала «углы», когда «гром и молния» возникали между нами. С его сыном Игорем, который принял меня как сестру. Со всеми, кто знал и любил этого Великого человека. Его имя навсегда останется в моём сердце и в истории мирового спорта. Светлая память Вам, мой любимый Евгений Васильевич. Спасибо за всё, чему вы меня научили. Вы навсегда останетесь частью моего пути. Ваша Ленусик, - цитата из поста олимпийской чемпионки.
Фото: Елена Исинбаева VK.com

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