«Он был вторым отцом»: в Волгограде умер знаменитый тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов





Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов. Печальную новость сообщили в Федерации легкой атлетики, передает V102.RU. Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов. Печальную новость сообщили в Федерации легкой атлетики, передает V102.RU.





- Сегодня я скорблю вместе с его супругой Тамарой Федоровной, которая поддерживала нас с Евгением Васильевичем на каждой тренировке и вне её, заботилась о нас, веселила и смягчала «углы», когда «гром и молния» возникали между нами. С его сыном Игорем, который принял меня как сестру. Со всеми, кто знал и любил этого Великого человека. Его имя навсегда останется в моём сердце и в истории мирового спорта. Светлая память Вам, мой любимый Евгений Васильевич. Спасибо за всё, чему вы меня научили. Вы навсегда останетесь частью моего пути. Ваша Ленусик, - цитата из поста олимпийской чемпионки. - цитата из поста олимпийской чемпионки.

Евгений Трофимов воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, которые много раз выигрывали медали чемпионатов СССР и России. Но самой известной его ученицей является, конечно, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжке с шестом Елена Исинбаева.Огромный труд Евгения Трофимова отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно, добавили в организации.Теплые слова в адрес своего бывшего тренера опубликовала и Елена Исинбаева в своих соцсетях.написала Елена.