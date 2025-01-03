В ЦПКиО Волгограда спасают ледовый каток от +10

Каток «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда продолжает работать и сегодня, 3 января, несмотря на ужасающий прогноз синоптиков, ожидающих +10 градусов. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, правда, для этого пришлось в условиях глобального потепления включить охлаждающие установки на полную мощность. Также за состоянием льда ведется постоянный контроль.Между тем, январская оттепель позволила запустить все детские аттракционы в парке. Сегодня, 3 января, ребята могут прокатиться на любимой «Гусенице», «Париже» и двухэтажной «Свадебной карусели», покрутиться на аттракционах «Шары» и «Брейк-данс», открыты все активности для малышей, тир и велопрокат. Также работают колесо обозрения, большой и малый автодромы и другие объекты развлечения.А вот растаявшие снежные горки пока реанимировать не удалось – для запуска снегогенераторов требуется хотя бы небольшой минус за окном.