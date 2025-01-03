Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью тренера Евгения Трофимова

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким, всей спортивной общественности в связи с уходом из жизни легенды российского спорта — заслуженного тренера России Евгения Трофимова. Об этом сообщили V102.RU в администрации региона.
Евгений Трофимов подготовил плеяду известных российских легкоатлетов, его ученики неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов СССР, России, статусных международных состязаний.
Напомним, сегодня, 3 января, в Федерации легкой атлетики РФ сообщили печальную новость о смерти Евгения Васильевича Трофимова. Знаменитому наставнику спортсменов, среди которых была олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, было 80 лет.
Елена опубликовала
пост в соцсетях в связи с уходом из жизни ее бывшего тренера и посвятила ему трогательные и теплые слова, поблагодарив за все, что сделал для нее Евгений Васильевич.
Фото администрации Волгоградской области